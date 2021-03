Pol Espargaró aventura un inicio difícil

Madrid, 25 mar (EFE).- El español Pol Espargaró, nuevo piloto del equipo Repsol Honda en la temporada 2021 del campeonato del mundo de MotoGP, ha reconocido que el inicio será 'difícil' porque sólo habrá cuatro días de entrenamientos.

Aún así, el piloto español reconoció haberse sentido 'bastante cómodo' y recalcó que quiere ser campeón del mundo: 'Si lo consigo será increíble, porque es mi sueño desde que empecé a pilotar y voy a luchar por él'.

y enseguida recordó los test, en los que dijo que pudo 'hacer algo interesante en el ritmo de carrera, lo que nos invitó a pensar en poder hacer algo interesante el domingo, es verdad que a una vuelta terminé lejos de Jack, es muy rápido, y también lo son las Yamaha, Fabio -Quartararo-, Maverick -Viñales- y Morbidelli'.

'Creo que nos queda mucho por aprender y el principio va a ser un poco difícil, aunque espero poder disfrutar del primer gran premio', reconoce Pol Espargaró.

En cuanto a lo difícil o no de pilotar la Repsol Honda RC 213 V, Pol Espargaró afirmó que 'un prototipo de un determinado constructor puede ser muy difícil para mí mientras que para otro cuyo estilo de pilotaje encaje mejor puede ser mucho más fácil. Para mí, por supuesto, la Honda no es la moto más fácil de la parrilla, pero no estoy de acuerdo con que es la más difícil'.

'Creo que necesitas encajar con el estilo de pilotaje de esta moto y en el test de Catar encajamos un poco, no sé cuánto, porque pilotando cuatro días sólo y en el mismo sitio, es difícil evaluar cuánto estoy conectado a ella, pero sí que quitaría ese tópico sobre la dificultad de la moto para intentar ser positivo y tratar de cumplir los objetivos; aunque sé que este trazado no ha sido el mejor en el pasado para Repsol Honda, ni tampoco ha sido de los mejores para mí', señala Espargaró.

'En un año como este en el que el nivel es tan alto en motos y en pilotos, es muy difícil señalar un favorito, pero hay un tío que empieza con el número 1 en su mochila, que es Joan -Mir-, que hizo un año 2020 increíble y es al que tenemos que batir todos para quitarle ese número 1, así que creo que el favorito de inicio va a ser él', asegura Pol Espargaró.

'En mi caso será difícil entender qué puedo hacer, por ejemplo, en Portimao, o en sitios donde en el pasado he tenido problemas; quizás sea capaz de hacer una buena carrera aquí, porque el entrenamiento no fue muy mal, pero después iremos a distintos sitios todavía con un bajo conocimiento de la moto, y no sé si seré capaz de resolver los problemas', reconoce el piloto de Repsol Honda.

'Es imposible predecir nada, de momento iré carrera a carrera viendo cómo van las cosas. A ver qué nos depara esta carrera', incidió Pol Espargaró.

El piloto de Repsol Honda recalcó algo que ya ha comentado en otras ocasiones: 'No he venido aquí para ser décimo u octavo del Mundial, he venido al Repsol Honda para tratar de ser campeón del mundo un día. No sé si podré hacerlo en uno, dos, tres o cuatro años, o si podré estar aquí tanto tiempo, pero lo que es seguro es que lo voy a intentar desde la primera carrera incluso aunque no esté listo'. EFE