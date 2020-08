Pol Espargaró: '¿Cómo puedo ver una bandera tan lejos y en la parte externa?'

Madrid, 8 ago (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16), que llegó a tener la segunda plaza de entrenamientos para el Gran Premio de la República Checa de MotoGP, pero que se la anularon por adelantar con bandera amarilla, se mostró muy crítico con la decisión y dijo: 'La cuestión es que hay que marcarlo antes, una curva antes, en la 8, porque entonces para la 9 ya puedo cortar'.

'¿Cómo puedo ver una bandera tan lejos y en la parte externa?', se preguntó Pol Espargaró, quien señaló: 'La regla me parece bien, y todos sabíamos que esto iba a pasar, estábamos todos de acuerdo porque es por nuestra seguridad, pero tiene que ser implementada bien por las dos partes, por la nuestra, y por la organización, y hoy no ha sido así'.

'Tiene que hacerse bien se use el sistema que se use, banderas, pantallas, lo que sea', recalcó el piloto de KTM.

Espargaró se refirió a sus entrenamientos al destacar que había conseguido 'ser rápido enseguida'. 'E incluso sentía que podía serlo un poquito más, así que estaba confiado y por eso he tirado solo con mi segundo juego de neumáticos y todo ha salido bien, hasta lo de la bandera amarilla, que no estaba donde debía estar, en la curva 8, porque pretender que viese la que han enseñado, en un sitio sin visibilidad, era imposible', dijo.

'Para mí está claro que no es un error mío, sino suyo. No enseñaron esa bandera amarilla donde debían hacerlo, como dijimos en la Safety Commission. Y lo he pagado. Estoy un poco enfadado, porque es el mejor entrenamiento oficial que he hecho con KTM y debería estar ahora en la segunda posición, pero soy sexto. Cambia bastante estar en la primera línea, en segunda posición, que en la segunda línea cerca de la tercera', lamentó Pol Espargaró.

'Estar en el top seis, en segunda línea, siempre está bien, pero cuando literalmente te juegas la vida para hacer este tipo de vueltas y luego ves cómo te la quitan de esa manera te sientes injustamente tratado, y no me gustan las cosas injustas', continuó.

'Llevo muchos años en este proyecto, peleando muchísimo, y finalmente consigo hacer una vuelta así y sientes que no recibes la recompensa por tu trabajo, para la carrera me olvidaré pero me sigue pareciendo injusto', remarca el piloto de KTM.

'Sí, había una bandera amarilla, que hay que respetar, pero tienen que hacerlo bien. En ese sitio, donde sacan la bandera amarilla, era tarde, no se puede enseñar en medio de dos curvas en las que no se ve, porque yo estaba apretando y está claro que no la he visto, porque sino no habría celebrado el segundo puesto, y habría continuado apretando, porque tenía dos vueltas con esos neumáticos y he cancelado la segunda porque sentía que ya buena', manifiesta al respecto Pol Espargaró.

'Tenía una segunda bala que usar y no lo he hecho porque no he visto esa bandera, porque se ha hecho mal, no han hecho un buen trabajo y lo he pagado. Y no es justo, sobre todo porque Cal estaba en el suelo, no importa mi vuelta. Vale, me la han quitado y salgo cuatro posiciones por detrás, pero el problema sigue ahí, iba muy rápido en esa curva y Cal estaba en el suelo, así que podría haberme caído ahí porque estaba arriesgando', explicó.

'Mañana me habré olvidado, tenemos un buen ritmo y la posición es buena, pero ahora mismo estoy enfadado', recalcó.

Y, al referirse sólo a los resultados de entrenamientos para la carrera, Pol Espargaró manifestó: 'Va a ser una carrera difícil para todo el mundo. Es verdad que Ducati a una vuelta ha tenido más problemas, quitando lo de Zarco, pero luego todos sufrimos en el ritmo de carrera, cuando pasan ocho, nueve o diez vueltas los neumáticos caen mucho y se complica todo mucho, es difícil ser constantes'.

'Nosotros tenemos unas buenas sensaciones con el neumático delantero y eso nos ayuda a parar la moto y a frenar, y eso nos puede ayudar en algunos puntos, aunque los neumáticos no están funcionando bien, pero es lo que hay, sé que en algún punto de la carrera voy a sufrir mucho, como el año pasado, y llegaré al final con los neumáticos totalmente acabados y podemos perder un segundo y medio de ritmo en las últimas cinco vueltas, así que será una carrera dura', señaló Pol Espargaró. EFE