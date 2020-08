Pol Espargaró, contento con su 'pole', pensó que los demás 'irían más rápido'

Madrid, 22 ago (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16), autor del mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Estiria de MotoGP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, destacó que había logrado 'una buena vuelta', aunque reconoció que pensaba que 'otros irían más rápido'.

'Ha sido una buena vuelta, había muchos pilotos y estábamos muy juntos, por lo que teníamos que ir adelantando a distintos pilotos durante la vuelta, pero aun así estoy muy contento porque las condiciones eran complicadas para todos', explicó.

El piloto de KTM destacó las condiciones del último parcial del circuito, en el que fue vertiendo aceite la moto del español Jaume Masiá (Honda) en Moto3. 'No daba mucha confianza, entrando en esa curva se movía bastante el tren delantero y después de la caída de Valentino creo que todos hemos recapacitado un poquito', señaló.

'La temperatura era mucho más elevada que por la mañana y cuando abríamos gas el neumático trasero para mi gusto era un poco blando y a la mínima que acelerabas empezaba a deslizar la rueda e iba en aumento, por lo que era muy complicado tener una buena aceleración', comentó.

No obstante, Pol Espargaró aseguró que todos están 'bastante juntos, la Honda y Nakagami están muy bien tanto de ritmo como a una vuelta, las Ducati prácticamente todas y Dovizioso va a estar ahí mañana; todas las Ducati funcionan muy bien y las Suzuki son también claras candidatas las dos, tanto Rins como Mir'.

'Intentaremos que sea una carrera normal y que no pase nada para poder terminarla', afirmó Pol Espargaró, que confirmó que para la carrera utilizará los neumáticos con el compuesto 'duro delantero y medio trasero, que son los compuestos que utilizamos en la última carrera'.

'Creo que hemos trabajado bastante durante el fin de semana la estrategia para que no nos vuelva a pasar y tenemos recambios por si pasa cualquier cosa, neumáticos de agua..., todo está preparado por si hay cualquier imprevisto. Cometimos un error y no queremos volver a cometerlo', subrayó Pol Espargaró, que en la anterior carrera de Austria, al haber bandera roja y una segunda salida, no pudo montar el mismo neumático trasero y vio condicionado su rendimiento. EFE