Pol Espargaró continuó con la moto de Alemania ya que se 'sentía bien'

Assen (Países Bajos), 25 jun (EFE).- El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), que consiguió el segundo mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Assen, ha explicado que comenzó el día con la misma moto que en Alemania pues desde el principio se 'sentía bien'.

'Teníamos mucho que probar, la moto de Marc o la puesta a punto de Marc, el nuevo chasis, pero no he hecho nada y he comenzado con la moto con la que terminé en Alemania, y durante el primer libre me sentía tan bien, tan confiado y tan rápido, que decidido seguir con ella', reconoció Pol Espargaró.

'Lo de usar la moto de Marc no era tan importante como lo de probar el nuevo chasis, así que en el plan lo había dejado para el segundo libre, pero con la lluvia no he podido', explica el piloto de Repsol, quien al comenzar ha llover decidió que 'era mejor salir con la moto con la que había terminado esta mañana, y después usar ese nuevo chasis, pero no ha habido oportunidad de hacerlo. Así que he terminado como en Alemania'.

'En Alemania la cosa no fue tan mal como muestra el resultado, empecé muy mal, y tuve muchos problemas de temperatura en la carrera, me quemaba el pie, no podía concentrarme, pero mirando el detalle no fue tan mal pues decidí usar la moto de Marc para poder entender un poquito más la situación', esgrime el piloto.

'Cuando hicimos el test de Barcelona cambiamos una cosa en la moto que funcionó muy bien, y cuando llegamos a Alemania usamos esto y aquí hemos decidido volver a chequearlo y las sensaciones inmediatamente han sido mucho mejores y era importante probarlo en un sitio que no fuese Sachsenring', afirma el piloto de Repsol.

'Sé que es difícil entender todo esto sin poder entrar en el detalle técnico, qué cambiamos, qué estamos usando, pero todo tiene un sentido y empezábamos con esto y en el plan estaba probar esa moto de Marc, pero como llegaba el nuevo chasis preferíamos usarlo antes, también los ingenieros japoneses lo querían así, porque era interesante hacerlo antes del parón de verano para saber qué dirección tomar', continuó al respecto por Espargaró.

Al recordar su caída dijo que 'estaba chispeando al inicio de la sesión y como me fue bien en el FP1 no quería caerme y he intentado tomármelo con calma en las primeras vueltas, he hecho una vuelta lenta y luego he querido apretar otra vez, pero la temperatura no era muy buena para el neumático intermedio y al querer apretar estaba demasiado frío y he perdido el tren delantero. Error mío'.

Pol Espargaró coincide con Marc Márquez en que los pilotos Honda caen mucho pues 'es verdad, estadísticamente hablando, que los pilotos de Honda estamos cayendo más que los otros. Está claro, pero nuestra queja está en la falta de agarre trasero en el borde, cuando coges el acelerador en el primer toque'.

'Tuve una caída parecida a esta suya de hoy en Portimao. Pedimos agarre y cuando no lo tenemos no es sólo por una cuestión de querer ir rápido, sino también por seguridad, por lo que estamos trabajando en tener ese agarre y una mejor aceleración', señala Pol.

'Viendo que las Ducati caen poco, las Yamaha, son rápidas a una vuelta y a ritmo y nosotros nos caemos bastante y constantemente, está claro que los pilotos Honda llevamos muchas más caídas que las otras fábricas, pero es lo que hay, no hay otra', reconoce Pol Espargaró.

'Si eso es lo que se necesita para ir rápido, pues me voy a seguir cayendo, como me he caído esta tarde, como me caí tres veces en Alemania. Lo único que me sabe mal es por los mecánicos que tienen que trabajar más, pero para mí es un puro trámite, hasta que no me haga daño no paro. Es lo que hay', asegura sincero el piloto de Repsol Honda. EFE