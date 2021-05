Pol Espargaró, cuarto, espera que Le Mans sea 'un punto de inflexión'

Le Mans (Francia), 14 may (EFE).- El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), cuarto en la primera jornada de entrenamientos en Le Mans (Francia) de MotoGP, espera que ese resultado sea 'un punto de inflexión', si bien reconoció que lo importante es 'saber cómo pasan las cosas'.

'Hay que tener prudencia, y si quieres podemos decir que espero que sea un punto de inflexión, aunque lo importante es entender cómo pasan las cosas, cómo hemos solucionado los problemas que teníamos en Jerez, y si vuelven a aparecer en circuitos que no son tan favorables para este estilo de pilotaje o para esta moto ya que hasta que no comprobemos eso no sabremos si hemos 'ganado', así que hasta entonces quiero ser prudente', explicó Pol Espargaró.

'Es importante tener calma porque es tan solo el primer día y esta mañana hemos podido rodar poco; es cierto que el tiempo es rápido comparado con el del año pasado, estamos en el nivel y estamos ahí, porque todo el mundo ha ido rápido y nosotros también, pero hay que hacer otro día entero aquí en Le Mans y el domingo en carrera hay que hacer muchas vueltas a ese ritmo para llegar a algún sitio interesante al final de carrera', dijo el piloto de Repsol.

'Es importante para sentirte productivo de alguna manera, para saber que las cosas que hacemos tienen un significado ya que un cambio lo haces porque entiendes el problema, te traen la solución, entiendes la solución y entonces avanzas', añadió.

'Y me siento bien porque estoy en un punto en el que empiezo a sentir los problemas de esta moto, comienzo a entender cómo solucionarlos, y las herramientas que me da Honda soy capaz de usarlas para ser más rápido. Así fue en Jerez, donde tuvimos varios problemas durante el fin de semana, que arrastramos en Portimao o en Catar, y después de 90 vueltas, probando diferentes cosas, donde poner los pesos en la moto, diferentes puestas a punto, cosas de chasis, entendí qué necesitaba para ser rápido, ellos me lo pudieron ofrecer y aquí las cosas van bien', continuó.

'Quiero ser prudente, como he dicho, para ver en otros circuitos si el resultado sigue siendo positivo, pero ya es importante llegar aquí y que las cosas funcionen después de tantas vueltas en Jerez y, lo más importante, después de no haberme perdido tras tantas vueltas y tantos cambios en la moto. Eso me hace sentir bien', afirmó el piloto de Repsol Honda.

Al recordar sus problemas, Pol Espargaró destacó: 'Es cierto que nuestras caídas siempre son de delante, es algo obvio, se ve. Pero para mí el tren delantero no es un problema de la moto, es una virtud, lo que pasa es que siempre intentamos explotar esta virtud hasta un límite que dice basta'.

'Y entonces la virtud parece convertirse en un problema, aunque realmente es ahí donde somos fuertes y sacamos el tiempo, frenando y entrando en las curvas. Como he dicho, evidentemente, se llega a un punto límite a partir del cual no puedes ganar más tiempo', agregó.

'Tenemos que explotar las zonas donde más problemas tenemos: y ahora mismo para mí está en la tracción, en un ángulo de inclinación máximo', afirmó.

'Podemos ver que donde más perjudicados hemos estado ha sido en Catar, curvas muy largas, con mucha inclinación, y en el primer toque de gas. Ahí es donde tenemos problemas, donde yo los tengo o donde los tenemos todos, y es con lo que estamos perdiendo más tiempo', dijo Pol Espargaró.

'Tenemos que seguir trabajando en los puntos débiles y, evidentemente, en que los puntos fuertes sean menos críticos, algo en lo que, obviamente, también tenemos que trabajar', manifestó el piloto de Repsol Honda. EFE