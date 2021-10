Pol Espargaró destaca que 'el riesgo era alto'

Misano Adriático (Italia), 23 oct (EFE).- El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), mejor español -cuarto- de la clasificación oficial para el Gran Premio de la Emilia Romaña en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático, ha destacado que 'el riesgo era alto'.

'Evidentemente, terminando cerca de la primera línea me habría gustado haber hecho una última vuelta para estar más delante, pero me ha pillado una bandera amarilla, aunque lo cierto es que también me podría haber caído. El riesgo era alto y hemos podido sacar esta cuarta plaza para la parrilla del domingo en un día muy complicado en el que lo mismo ha salido esto que podría haberme quedado fuera de los doce primeros por no haber entrado en la segunda clasificación directamente', recalcó Pol Espargaró.

'Ha sido complicado ya que la pista no estaba en buenas condiciones y se podían cometer fácilmente errores, ya se ha visto por las caídas en la primera y en la segunda clasificación y esto hacía que no pudieses apretar en una vuelta como en una normal de un oficial porque cometer un error era fácil, pero he podido rodar bien', reconoció el piloto de Repsol Honda.

'Es cierto que después del test -Repsol Honda y otros equipos hicieron unos test semanas atrás en este circuito- la moto me funciona bien, tengo buenas sensaciones cuando piloto aquí, y esto me ha ayudado a entrar en ritmo bastante rápido, pensaba que no iba a conseguirlo', reconoció Pol Espargaró.

Y recordó que 'salí detrás de Iker -Lecuona- y contaba con que se me escaparía, porque él había hecho toda la primera clasificación, pero pude mantenerme detrás, enganchar a mi hermano -Aleix- y a Miguel Oliveira al principio del entrenamiento, y he hecho un ritmo bueno con el que sabía que más atrás de la segunda línea no estaría, y me ha ido bien'. EFE

JLL/apa