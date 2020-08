Pol Espargaró destaca que 'la motivación es muy alta'

Madrid, 13 ago (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16), llega al gran premio de 'su marca KTM' y destaca que 'la motivación es muy alta ahora mismo, no sólo por ver ganar por primera vez a KTM con Brad, sino viendo dónde estábamos peleando, es una inyección de motivación para la fábrica'.

'No hemos cambiado tanto, hemos trabajado mucho en electrónica, el motor es un poco más rápido que el del año pasado, un chasis con el que buscábamos algo más de consistencia, pero ninguna locura, sólo pequeños pasos en cada parte de la moto y al final ha generado una diferencia', enumera Pol.

'No sé cuánto influyeron las condiciones a nuestro favor y contra los otros, pero lo iremos viendo en cada carrera y al final del campeonato veremos nuestro nivel. pero es absurdo decir que la KTM es la mejor moto de la parrilla, sólo por el fin de semana pasado pues tenemos que mostrar ese rendimiento durante todos los fines de semana que vienen, y si lo hacemos, entonces a final de año estaré de acuerdo en eso de que nuestra moto es una moto ganadora', explica Pol Espargaró.

'Es precipitado decir eso de que podemos luchar por el título, no puedes pasar de estar el undécimo el año pasado y aspirar este año a intentar ganar el título y en mi caso, si yo hubiese tenido alguna posibilidad, se esfumó en la última carrera, pero lo que podemos hacer es como dice el Cholo, ir carrera a carrera, y ver dónde podemos marcar un poco las diferencias como hicimos en la República Checa', comenta el piloto de KTM.

'Tenía muy claro que no quería cometer errores, no los he cometido, pero aún así tengo un cero en el marcador y es una pena porque será algo que al final del campeonato pagaré muy caro ya que para luchar por un campeonato del mundo como este, tan corto, tienes que estar todas las carreras delante y ya tengo un cero, así que al menos en mi caso va a ser muy, muy complicado', reconoce.

Sobre el rendimiento de los neumáticos en Brno, Pol Espargaró comentó que 'los neumáticos son los mismos para todo el mundo, recibimos los mismos compuestos, la misma cantidad que el resto de fábricas, así que es lo que es, nuestra electrónica era mejor que la de los demás y nuestra moto era mejor que la de los demás, exactamente lo mismo que en el pasado, cuando ellos eran más rápidos que nosotros'. EFE