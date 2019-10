Pol Espargaró dice haber corrido 'en peores condiciones'

Phillip Island (Australia), 26 oct (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16), que era tercero en los cuartos libres, previos a las calificaciones, reconoció que 'no es lo mismo correr en una MotoGP que en una Moto2 y Moto3, porque las inercias son mayores por el peso y está claro que no eran las mejores condiciones, pero aquí hemos corrido en peores condiciones'.

'El viento soplaba fuerte, no tanto como en los terceros libres, porque tenemos máquinas que lo miden y lo sabemos. Yo he sido el piloto que más vueltas ha dado en los terceros libres, y mientras mucha gente se ha quedado en su taller porque la situación no era buena, nadie ha parado el entrenamiento', comentó Pol.

'Si una situación es muy extrema y muy peligrosa, por qué haces 10 vueltas', se preguntó Pol Espargaró, quien dijo no entender bien que 'sí, es cierto que era peligroso, pero igual que se han hecho las clasificaciones de Moto2 y Moto3, y no se ha parado el tercer libre, ni el cuarto hasta que se ha caído Oliveira'.

'Lo de Miller ha sido muy incongruente ya que primero ha dicho que era muy peligroso rodar, incluso hemos discutido bastante fuerte los dos en la reunión, porque él exponía sus razones y yo las mías y hemos entrado en un debate acalorado, pero luego cuando se han levantado las manos, él ha dicho que quería correr y eso ha sido un poco surrealista, incluso Lorenzo le ha recriminado que no estaba siendo lógico', comentó el piloto de KTM.EFE.