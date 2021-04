Pol Espargaró, la voz de la desesperación

Madrid, 3 abr (EFE).- El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), quien se tuvo que conformar con la decimoquinta posición de entrenamientos era la viva voz de la desesperación tras la jornada de entrenamientos previa al Gran Premio de Doha de MotoGP que se disputa este domingo en el circuito de Losail.

'Sí, diría el por qué, pero no lo entendemos, no lo entiendo y no sé por qué este fin de semana las cosas no están saliendo y hemos ido de más a menos', se lamentó Espargaró, quien recordó que 'en el test' iban 'muy bien y hasta el domingo, hasta la carrera, las cosas nos salieron bien y sin cambiar nada la carrera fue bien'.

'Aquí, cada vez íbamos más lentos y parece ser que los demás van un pelín más lentos pero no sufren esa falta de adherencia como nosotros y como prácticamente todas las Honda, que están en el mismo tiempo, una décima arriba una décima abajo, y ninguno de nosotros tenemos la solución ni sabemos el por qué nos pasa', lamentó el piloto de Repsol.

'No quiero cambiar nada en la moto para entender donde tenemos el punto de inicio, donde está la moto perfecta para tener el punto de inicio y poder empezar a trabajar, pero es que cada entrenamiento es un mundo distinto', continúa Pol Espargaró.

'Cuando sopla el viento tenemos un problema, cuando hace calor al mediodía tenemos otro problema, luego hace menos calor por la noche y sube la humedad, y entonces tenemos otro problema y nunca salimos a pista sabiendo dónde acelerar, dónde frenar la moto, siempre hay problemas distintos en cada sesión y eso me vuelve y nos vuelve locos', lamenta Espargaró.

'Estoy convencido que mañana será un día mejor como ya pasó el fin de semana pasado, pero no es suficiente porque no podemos salir tan atrás para luego tener que hacer une remontada y terminar de los diez primeros, por que no es el objetivo que tenemos que tener', señaló el piloto de Repsol. EFE