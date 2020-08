Pol Espargaró reconoce que cometieron un error

Madrid, 16 ago (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16), que se tuvo que retirar por caída durante el Gran Premio de Austria de MotoGP, reconoció que 'nos quedamos sin neumáticos intermedios traseros nuevos y he tenido que montar el blando'.

'Ha sido mi error, error del equipo, error de todos, porque no esperábamos que apareciese una bandera roja en esta carrera y ha aparecido', señaló Espargaró.

'En la primera parte éramos muy rápidos y creo que podríamos haber ido aumentando la ventaja con el segundo, con Dovizioso, pero ha aparecido la bandera roja y hemos tenido que montar ese trasero blando para la carrera a veinte vueltas y la única vez que lo había utilizado había sido en el oficial, así que ha cambiado por completo la historia, me costaba mucho más y no me dejaba frenar como podía, y es por eso que me ha costado mucho más', lamentó el piloto de KTM.

'Hoy teníamos la mejor moto de la parrilla en la primera carrera, con los neumáticos que tocaban, y creo que éramos los más rápidos, de hecho me estaba escapando un poquito de Dovizioso, así que tengo muchas ganas de volver a correr aquí, me daría mucha rabia no hacerlo', comentó Pol Espargaró.

'Al igual que en la República Checa teníamos la mejor moto, y hoy creo que también la teníamos y ha pasado lo que ha pasado y me he quedado sin el neumático para la segunda carrera y me he ido para atrás. Hoy éramos candidatos a la victoria, así que por eso tengo ganas de que llegue el fin de semana que viene', señala Pol.

'Hoy me sentía incluso mejor que en Brno, he estado disfrutando mucho durante todo el fin de semana, he disfrutado mucho pilotando aquí, y realmente éramos muy, muy rápidos, y justo antes de la bandera roja iba cada vez un poco más rápido, y ellos un poco más lentos y les iba sacando más tiempo', afirma Espargaró.

'Lo que ha pasado hoy es muy diferente a lo de la semana pasada. Allí no pude terminar por lo que visteis, y hoy ha sido totalmente distinto, pero sí que me duele un poco no haber podido lograr el resultado aquí en Austria y queríamos hacerlo bien, sobre todo por esas vueltas que se han visto en la primera parte de carrera, en la que he luchado cuerpo a cuerpo con varios pilotos y les he podido ganar posiciones y da rabia porque podríamos haber luchado por ganar la carrera, pero ha sido como ha sido', lamenta el piloto de KTM. EFE