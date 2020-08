Pol Espargaró reconoce que 'lo de hoy sirve para poquito'

Madrid, 21 ago (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16), autor del mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Estiria de MotoGp ha reconocido que a pesar de todo 'lo de hoy sirve para poquito, para entrar a la Q2 a lo mejor, porque creo que va a ser difícil que 10 pilotos mejoren este tiempo, así que me he asegurado más o menos el paso a la Q2'.

'Nunca se sabe, mañana por la mañana mucha gente va a ir rápido y muchos van a mejorar sus tiempos, sólo serviría para esto y, moralmente, al final me pagan para ir rápido, pase lo que pase, y es lo que intento, y mejorar la moto cada día para que cada día seamos un poco más rápidos', explica Espargaró.

Al recordar la controversia de los neumáticos al quedarse sin compuesto intermedio para la segunda carrera del pasado fin de semana, Pol Espargaró afirmó que 'esta mañana justo hemos hecho este plan, utilizar sólo un juego de neumáticos e intentar que pase lo que pase en la carrera estemos preparados y que tengamos las mismas armas de los demás'.

'La moto funciona bien, aquí los pilotos de pruebas han rodado bastante, también nosotros rodamos durante el confinamiento, y la moto funciona bien, pero no sólo aquí; también en la República Checa, incluso mejor, porque ahí teníamos una moto bastante superior, y funcionaba bastante bien en Jerez, no como en Brno y en Austria, pero siempre estábamos de los primeros', explica.

'Luego en carrera pasa lo que pasa, pero lo cierto es que la moto funciona muy bien y es importante que una moto sea rápida, pero es más que lo sea en muchas condiciones y para todos los pilotos de la marca. Y es lo que KTM ha estado intentando, para eso hemos trabajado estos años', narra Pol Espargaró.

'Es una moto que, evidentemente, no es fácil de llevar, pero los pilotos que están aquí son talentosos, jóvenes, como Iker, Miguel y Brad, y las cosas están saliendo muy bien', agrega Espargaró.

'No es que hayamos hecho una moto completamente nueva, han ido llegando algunas piezas, de chasis, mejoras de motor, un poco mejora de electrónica y sí que los neumáticos nos han ayudado mientras han supuesto más problemas para otras fábricas', continúa.

'Ni siquiera siento que hayamos cambiado tanto para estar tan bien como estamos, realmente no soy capaz de creerlo y no quiero ser negativo, me gusta ser positivo, pero el mejor tío de la parrilla no está aquí. Marc no está aquí, y me gustaría que nos comparásemos con el mejor, pero no está aquí, y no sé qué estaría haciendo, porque Nakagami ha sido muy rápido hoy, y Marc suele ser más rápido que él', explica el piloto de KTM.

'Es verdad que estamos muy bien, tan bien como se ve, pero me gustaría que pasasen más carreras y más circuitos para ver cómo estamos en otros sitios, porque en Jerez no éramos tan buenos como aquí o en Brno. Quiero mantener los pies en el suelo', reconoce.

Entre sus rivales, Pol Espargaró destaca a los pilotos de Suzuki pues 'el ritmo que han hecho hoy ha sido muy bueno, también el de Nakagami, y todos son candidatos a ganar o a pelear por el podio hasta que se dé la bandera a cuadros'.

'Veremos el domingo quién estará, pero los que estarán seguro serán Dovizioso y Miller, creo que va a ser una carrera más rápida que la última, para eso trabajamos todos, y las diferencias serán pequeñas, pero vamos a tener que trabajar muy bien para hacer un buen oficial porque ahí es cuando empieza la carrera, el sábado'.

'Tenemos que hacer una carrera completa, normal, sin caídas, sin contratiempos, y si los hay estar lo mejor preparados posible, porque eso forma parte de nuestro trabajo y, hablando en plata, la semana pasada la cagamos', afirma sincero Pol Espargaró.

Una vez más al referirse a la seguridad del circuito austríaco, Pol Espargaró afirmó que 'cuanto más espacio tengamos para caernos y no golpear contra muros, mejor. Lo queremos todos, pero no es tan sencillo'.

'Un circuito está rodeado de terrenos y no todos son del mismo propietario, no se puede ampliar porque dé la gana. Hay un caso en Brno en el que no se puede talar un bosque para hacer una escapatoria más larga, por eso hay que buscar soluciones', continúa al respecto Espargaró.

'No estaríamos hablando de esto si el fin de semana pasado no hubiera pasado lo que pasó entre Zarco y Morbidelli. Así que a estas velocidades creo que tenemos que respetarnos más y dejarnos más espacio para poder hacer nuestras líneas y que no colisionemos', esgrime como argumento Pol Espargaró. EFE