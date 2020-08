Pol Espargaró reconoce que 'sienta bien terminar primero'

Madrid, 14 ago (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16) reconoce tras concluir la primera jornada del Gran Premio de Austria de MotoGP que 'sienta bien terminar primero en el primer día aquí en Austria, es bonito, pero es sólo un entrenamiento libre'.

'Hemos conseguido lo que estábamos buscando en esa sesión, porque se preveía que lloviese por la tarde y teníamos planeado poner un neumático al final para hacer un buen tiempo', explica Pol Espargaró, quien recalca: 'todo el mundo ha seguido la misma estrategia, sólo es el primer libre y entre otras cosas teníamos que entender el circuito, los neumáticos, hemos avanzado en eso, aunque queda mucho trabajo y mucho gran premio'.

El piloto de KTM dijo estar concentrado y enfadado: 'Esa es más la sensación que tengo ahora mismo, pero no hay presión extra, siempre que venimos aquí tenemos mucha presión, aunque sin gente esa sensación es mucho menor, te quita mucho y por supuesto que sí que hay un nivel alto de presión ahora en el equipo, porque las expectativas son altas'.

'Soy sincero, no siento esa presión, sólo intento hacerlo bien, ser rápido, hacer una buena carrera, completar un buen fin de semana y trataré de ser lo más rápido posible con las condiciones que tengamos el domingo, si bien de momento creo que hemos hecho un buen trabajo e intentaré seguir así de enfadado en el resto del gran premio porque parece que funciona', asegura Pol Espargaró.

El piloto de KTM valoró el rendimiento de algunos de sus rivales al hablar de Ducati y observar que 'al rodar detrás de Dovizioso en los primeros libres vuelan en la recta, es una locura lo rápidos que son, sobre todo por cómo acelera la moto a la salida de las curvas, lo que les permite generar esa velocidad. Es increíble. El motor está funcionando bien'.

'En la República Checa probamos algo que no está del todo relacionado con la potencia, y sí más con la gestión del freno motor, allí funcionó bien, porque teníamos problemas en algunas curvas de Brno, con movimientos en la parte de atrás de la moto, y aquí eso no lo sufrimos demasiado, también porque tampoco hemos tenido la oportunidad de jugar con los neumáticos usados', explica Pol Espargaró.

El pequeño de los hermanos Espargaró reconoció su enfado por la caída de la República Checa ya que, dijo: 'después de tanto tiempo en este proyecto estar tan cerca de conseguir algo y no poder conseguirlo es doloroso, y es lo que estoy intentando conseguir hacer'.

'Creo que tenía la velocidad para estar donde Brad estuvo, aunque hubiese sido detrás, y no pude ni siquiera mostrarlo, pero lo peor es caer al principio de una carrera, porque entonces no puedes demostrarte lo que puedes hacer', continuó el piloto de KTM, quien recalcó que 'si pierdes en un final de carrera por lo menos has mostrado cuál es tu rendimiento, pero no poder hacerlo es muy, muy doloroso, la peor sensación, y especialmente tal y como fue'.

Pol Espargaró reconoció que 'no recuerda 'la última vez que rodamos en lluvia y la moto ha cambiado mucho. Ayer estuvimos intentando recordar cuál fue la última vez que rodamos en mojado, y viendo lo que hemos cambiado y cómo son los neumáticos intentamos hacernos una idea sobre cómo podría ir, predecir algo, pero es muy difícil porque estamos en un nivel diferente'.

'Tengo ganas de hacerlo bien, es un gran premio especial para el equipo y un buen resultado aquí sería muy importante para ellos y para mí también', dice Pol Espargaró sobre KTM, para recalcar que es un circuito que se le 'da bien'. EFE