Pol Espargaró, satisfecho pero pensando en los neumáticos para la carrera

Madrid, 18 sep (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16), que logró la quinta plaza en el primer día de entrenamientos del Gran Premio de Emilia Romagna, afirmó que la jornada 'ha ido bien', pero señaló que por la mañana tuvo que 'empezar a trabajar con el neumático medio delantero'.

'Es el que no me gusta, pero al final he podido montar el duro y me he sentido bien', añadió.

'Necesitamos guardar uno para la carrera del domingo por si pasa algo, y por eso he tenido que volver a usar ese medio por la tarde, con la temperatura del asfalto más alta, y me he caído', explicó el pequeño de los hermanos Espargaró.

'No puedo usar bien este neumático, pero he tenido que hacerlo porque no tengo suficientes del otro, y hay zonas en las que no puedo mantener bien la trazada y se me ha cerrado mucho el tren delantero y me he tenido que ir largo', manifestó.

'Iba a mucha velocidad y he tenido que caerme y luego con la segunda moto he podido hacer buenos tiempos y una vuelta rápida buena, aunque no es la manera en la que quería que fuese la sesión. A pesar de la caída hemos sido bastante fuertes hoy, en ritmo y en vuelta rápida, así que con eso estoy bastante contento', explicó el piloto de KTM. EFE