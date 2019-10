Pol Espargaró, todo pundonor, sorprende a todos con su rendimiento

Buriram (Tailandia), 5 oct (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16), todo pundonor, sorprendió a todos con su rendimiento en las sesiones de clasificación para el Gran Premio de Tailandia de MotoGP que se disputa mañana en el circuito de Buriram y en el que saldrá desde la undécima posición.

'Estoy muy contento por haber pasado a la segunda clasificación, pero me da rabia, porque éramos un poquito más rápidos y se podía haber estado más cerca de Rins -quien le precede en la parrilla de salida', señaló el pequeño de los hermanos Espargaró.

'Cuando he salido por segunda vez estaba muy cansado y no me quedaba neumático delantero, al haber tenido que pasar por la primera clasificación y no quería fastidiarlo todo', afirmó contento el piloto de KTM.

'No he pasado una buena noche pues no me puedo tomar cosas, que ya me las tomo por el día, y me ha costado un poco dormir, me he levantado con un poco de dolor, pero he podido pasar el día y espero que mañana vaya mejor. Me tomaré algo para el dolor en la carrera', reconoció Pol, que destacó el rendimiento de su moto.

'Siempre digo que aquí sin moto no puedes conseguir nada y estoy contento porque funciona y lo hace regularmente, no como en el pasado y casi siempre estamos en la Q2 y aquí lo hemos hecho incluso con la lesión, y en uno de los circuitos más complicados para nosotros', explicó.

Pol Espargaró reconoció que la mejoría la han experimentado 'desde el test de Jerez que hicimos antes de Le Mans, en donde probamos una configuración de motor nueva que nos dio alas; fue como el día y la noche, y lo bueno es que ya tenemos ideas para el futuro y evoluciones que llegarán después de la gira asiática'.

Al referirse a esa nueva configuración, Pol Espargaró reconoció que 'dulcifica la entrega de potencia, la hace más suave con el control de tracción y el 'anti wheelie' con toda la entrega de potencia'.

'Evidentemente, también da más revoluciones y que el motor corra más, pues eso es sagrado. Vemos el paso grande que ha dado Honda este año con la moto, antes parecía que Márquez llevaba 50 kilos más y ahora puede luchar con las Ducati en las rectas y eso es importante también', continuó el piloto de KTM. EFE