Pol García: 'En Bélgica está previsto empezar a entrenar en mayo'

Barcelona, 7 abr. (EFE).- La semana pasada la liga belga hizo tambalear la UEFA al anunciar que los clubes habían llegado a un acuerdo para dar por finalizada la competición antes de tiempo (faltaba una jornada más las eliminatorias por el título).

La respuesta del ente europeo no se hizo esperar. Amenazó a los equipos belgas con no dejarles jugar competición europea el próximo curso. Pero, de momento, no hay nada oficial.

Los jugadores, como el español Pol García Tena (Terrassa, 1995), del Sint-Truidense (duodécimo en la tabla, en tierra de nadie), están a la espera de la reunión del 15 de abril entre la asamblea de Clubes y la Federación. Mientras tanto, se están preparando para empezar a entrenar a principios de mayo con la intención de acabar de disputar la liga.

Pregunta: ¿Cómo lleva el confinamiento en Bélgica? ¿Las medidas son más relajadas que en España, no?

Respuesta: También estamos encerrados en casa, pero se nos permite salir a correr o a pasear de manera individual o acompañados de una persona que viva con nosotros. Es más, se aconseja salir a hacer ejercicio físico durante el confinamiento.

P: ¿Esto le ha servido para entrenar de una manera más idónea que la que hubiese tenido en España?

R: Sí. El club a los extranjeros nos dio la posibilidad de regresar a nuestros países después de un primer periodo en el cual no nos dejó salir de Bélgica por si se reanudaba la competición a corto plazo. Yo decidí quedarme aquí porque tengo la posibilidad de entrenarme fuera de casa y correr. Esta situación puede durar tres o cuatro meses y prefiero contar con esta baza. En casa es más difícil mantenerse en forma.

P: Se anunció que la liga belga se suspendía, pero aún no es oficial. ¿Cuándo se oficializará?

R: Se celebró una asamblea en la que por unanimidad los clubes propusieron dar la liga por concluida y dejar la clasificación tal y como había quedado en la penúltima jornada de la competición. Además, se acordó que no habría descensos y subirían dos equipos de segunda, lo que supondría que el curso que viene la liga tendría 18 equipos. Esta propuesta se ha trasladado a la reunión que habrá el 15 de abril entre la Asamblea y la Federación y allí se tomará una decisión final.

P: ¿Cree que afectará en la decisión la amenaza de la UEFA de dejar a los equipos belgas sin competición europea la temporada que viene si dan por finalizada la liga?

R: No sé qué pasará después de la amenaza. Tenemos que esperar al 15 de abril.

P: ¿Los jugadores han recibido de forma positiva el acuerdo de los clubes?

R: Está claro que nosotros siempre queremos jugar, pero en unas condiciones de seguridad para todo el mundo. No sabemos cómo evolucionará el virus, es una situación muy complicada. Ya llevamos prácticamente un mes sin entrenar en los campos de fútbol, que es el tiempo que nos tomamos de vacaciones en verano. Pero entonces les siguen seis semanas de pretemporada.

P: ¿Aceptarían jugar a puerta cerrada, como se dice de hacer en ligas como la española, para poder acabar la competición?

R: El fútbol, al fin y al cabo, es de la gente. Jugar a puerta cerrada es como jugar a una cosa totalmente diferente. Los jugadores es evidente que queremos jugar. Es nuestro trabajo y nuestra pasión. Pero tiene que ser en las condiciones idóneas. Aunque hay en juego muchas cosas en el terreno económico. Por suerte, no soy yo quien tiene que tomar decisiones sobre el tema.

P: En el caso del Sint-Truidense, ¿cómo le ha afectado económicamente la situación?

R: En la liga belga no ha habido ningún ERTE. Bélgica es un país bastante rico y la liga no depende demasiado de los derechos televisivos. En el caso de mi club, ha llegado a un acuerdo con otros clubes del mismo nivel económico para, con el beneplácito de los jugadores, recortarnos un 50% del salario desde el mes de abril hasta que podamos volver a entrenarnos.

P: ¿Cómo sigue motivado un futbolista de élite sin saber cuándo se reanudará la competición?

R: Es muy complicado. Puedes salir a correr, pero nosotros estamos acostumbrados a entrenar con pelota. Aún y así, intentas ser profesional y mantener tu cuerpo en forma. A mí personalmente no me gusta correr sin que haya una pelota de por medio. De todas maneras, tengo que estar preparado para las decisiones que se puedan tomar porque a nivel oficial aún no hay nada. A día de hoy, en el Sint-Truidense tenemos la orden de empezar a entrenar a principios de mayo. Nuestra situación es complicada, pero imagino que aún lo debe ser más la de los futbolistas de las ligas española e italiana. Tienen que ser fuertes mentalmente. EFE

1011955