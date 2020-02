Polamalu encabeza a los cinco nuevos miembros del Salón de la Fama

Miami (EE.UU.), 1 feb (EFE).- La temporada número 100 de la NFL ya tiene su generación de jugadores que ingresarán al Salón de la Fama, que encabeza el ex safety de los Steelers de Pittsburgh, Troy Polamalu.

Este sábado fueron seleccionados dos de los mejores safeties de la liga, un receptor abierto que batió récords, un liniero ofensivo altamente competitivo y un corredor que hizo todo para ser reclutado en el Salón de la Fama del Fútbol Profesional.

Polamalu y el ex safety de los Broncos de Denver, Steve Atwater; el ex receptor abierto de los Rams, Isaac Bruce; el ex guardia de los Seahawks de Seattle y de los Vikings de Minnesota, Steve Hutchinson, y el ex corredor de los Colts de Indianápolis, Edgerrin James, conforman la Generación del Salón de la Fama del 2020.

Los cinco nuevos integrantes fueron elegidos por la junta de selectores del Salón y fueron anunciados formalmente durante el programa de Honores de la NFL, este sábado.

Los nuevos cinco integrantes serán reconocidos durante el Super Bowl LIV el domingo en el Hard Rock Stadium.

El nuevo Salón de la Fama se formalizará el 8 de agosto en Canton (Ohio).

Polamalu, ocho veces seleccionado al Pro Bowl y Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2010, estaba en su primer año de elegibilidad.

Como el ex entrenador Bill Cowher y el profundo Donnie Shell ya fueron nombrados como parte de la Clase del Centenario del Salón el mes pasado, los Steelers estarán bien representados en todas las celebraciones a finales de este año.

La selección de Polamalu también significa que es el decimotercer año consecutivo en que un jugador ha sido elegido en su primer año de elegibilidad, y se convierte en el noveno jugador en las últimas cuatro clases de Hall en haber sido elegido en su primer año de elegibilidad.

Tanto la Clase de 2019 (Champ Bailey, Tony Gonzalez y Ed Reed) como la Clase de 2018 (Ray Lewis, Randy Moss y Brian Urlacher) tuvieron tres jugadores elegidos en su primer año de elegibilidad.

Atwater, un tackleador fue una selección de All Decade del primer equipo en la década de 1990 y comenzó tres Super Bowls, incluidos los títulos consecutivos de los Broncos para cerrar las temporadas de 1997 y 1998. La selección ocho veces del Pro Bowl tuvo al menos 100 tackleadas en seis temporadas.

Bruce fue segundo de todos los tiempos en yardas recibidas, sólo detrás de Jerry Rice, cuando se retiró de la NFL en 2009, cerrando una carrera récord que comenzó con un touchdown de 34 yardas en su primera recepción en la NFL.

Fue un miembro clave de la ofensiva 'Greatest Show on Turf' de los Rams de San Luis, compilando ocho temporadas de recepción de 1.000 yardas. Bruce fue el primer jugador en la historia de la NFL con al menos 170 yardas recibidas en tres partidos consecutivos.

Hutchinson, un poderoso guardia nombrado para siete Pro Bowls, así como el equipo All Decade de la década de 2000, es uno de los 12 guardias en la historia de la liga que ha sido nombrado All Pro de primer equipo al menos cinco veces.

Ayudó a impulsar dos espaldas de dos equipos diferentes al título de la liga: Shaun Alexander en 2005 con los Seahawks y Adrian Peterson con los Vikings en 2008.

James, quien jugó colegiadamente en la Universidad de Miami, se retiró en 2009 con 12.246 yardas por tierra para ir con 3.364 yardas recibidas. Fue el novato ofensivo del año de la NFL en 1999 y ganó el título por tierra de la liga en sus primeros dos años, con 1.553 yardas por tierra en 1999 y 1.709 yardas por tierra en 2000.

Los cinco jugadores de la era moderna en la Clase de 2020 se unirán para ser reclutados en el Salón de la Fama en agosto por algunos de los 15 miembros de la Clase Centenario, que fueron revelados en enero e incluyen a los ex entrenadores Cowher y Jimmy Johnson y ex comisionado Paul Tagliabue.EFE