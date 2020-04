Polémica en Argentina por compra estatal de alimentos para situación social

Buenos Aires, 6 abr (EFE).- La compra masiva de alimentos básicos realizada por el Gobierno de Argentina para abastecer a sectores de bajos recursos durante la crisis por el coronavirus creó polémica este lunes por haber pagado por algunos de esos productos montos superiores a los precios medios de los supermercados.

'En dos rubros (aceite por 1,5 litro; y azúcar por 1 kg) la oferta superó los precios testigos. Ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra', explicó en su cuenta de Twitter el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Estas declaraciones llegaron después de la publicación esta mañana en el Boletín Oficial de diversas resoluciones en las que se autorizaba a la compra de diferentes productos básicos por la 'emergencia' que ha supuesto la pandemia de COVID-19, en medio de la recesión que vive el país desde hace dos años, con altos niveles de inflación y el 35,5 % de la población en la pobreza.

11 MILLONES DE PERSONAS RECLAMAN ASISTENCIA

Medios locales publicaron que en estas compras, que buscan abastecer a los sectores más desfavorecidos durante la cuarentena -que se alargará hasta el 13 de abril-, se dan a valores que están hasta un 37 % por encima de los incluidos en el programa de Precios Cuidados -que establece precios máximos para productos esenciales en los supermercados- y son más altos que los de las primeras marcas de cada categoría.

Arroyo detalló que desde su cartera se convocó a una licitación para la compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos sociales, donde la asistencia ha pasado, según alegó, de 8 a 11 millones de personas, y recalcó que todas las compras fueron realizadas según marca la ley.

'Para la adquisición de estos productos esenciales se invitó a más de 20 empresas proveedoras de alimentos y de leche. Todas vienen participando hace muchos años de las distintas licitaciones de este organismo. Todos los rubros se adjudicaron a más de un proveedor y en ningún caso se lograron ofertas por la totalidad de solicitado', indicó.

Respecto a la polémica, el funcionario del Gobierno de Alberto Fernández aclaró que 'en el caso de fideos', uno de los productos cuyo elevado precio fue subrayado en la prensa, la compra fue por kilogramo y no por paquetes envasados de 500 gramos, y matizó que en el Boletín ya se publicó una resolución que rectificaba ese detalle.

CRÍTICAS DEL ABANICO POLÍTICO

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y actual presidenta del partido opositor Propuesta Republicana, criticó en las redes sociales que se hayan pagado '108 millones de pesos (1,6 millones de dólares) de más en azúcar, aceite y lentejas'.

'El ministro Arroyo dice que eso sucedió porque los fabricantes 'se le plantaron'. Entonces, ¿los precios máximos son para la tribuna? Mientras a la mayoría de la gente no le alcanza la plata, los impuestos de los argentinos se usan para comprar caro y sin control', reprochó Bullrich.

También fue duro el dirigente social Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, quien apoyó la llegada de Alberto y Cristina Fernández -vicepresidenta- al poder en las elecciones de octubre pasado.

'Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp (sic) compró fideos al TRIPLE de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete vs $84. Es una estafa a los pobres. Confío en que @alferdez (cuenta de Twitter del presidente) va a ponerle los puntos al responsable', concluyó en su Twitter. EFE