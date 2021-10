Polémica en Argentina por tuit de ministro a caricaturista tildado de amenaza

Buenos Aires, 12 oct (EFE).- Un mensaje público enviado a través de Twitter por parte del ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, al humorista gráfico Cristian Dzwonik, conocido como Nik, ha generado una fuerte polémica por su contenido, que el propio historietista ha calificado de “amenaza velada” y que ha derivado en un pedido de renuncia del político por parte de la oposición.

El origen de la controversia se ubica en un tuit escrito el 8 de octubre pasado por Nik, creador del personaje Gaturro y que trabaja en el diario La Nación, en el que se mostró crítico con la campaña del oficialismo para las legislativas del 14 de noviembre próximo, luego de la dura derrota que sufrió en las primarias de hace un mes.

“Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvernir”, afirmó el humorista grafico en referencia a diversas ayudas sociales anunciadas por la coalición de Gobierno.

Y previó: “Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”.

En respuesta, Anibal Fernández, quien asumió como ministro hace menos de un mes pero que ya fue una figura polémica cuando fue titular de diversas carteras en los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) -actual vicepresidenta-, publicó este domingo el tuit que encendió la polémica.

En ese mensaje, el ministro respondió a Nik que “muchas escuelas y colegios” de la ciudad de Buenos Aires reciben subsidios del Estado: “Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces... O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito... ¿Lo conoces?”.

Nik luego reveló que sus hijas, menores de edad, asisten a ese colegio.

AMENAZA VELADA

Nik advirtió en Twitter que Fernández le dedicó un tuit “persecutorio” con “una amenaza `velada`” que da “a entender que conoce el colegio” al que van sus hijas.

Señaló que el ministro que debe dar seguridad a los argentinos “acosa' al que piensa distinto. Y remató: “Tengo miedo”.

Además, explicó en el tuit que el rector de la ORT le confirmó que la información sobre los subsidios que da el ministro “es falsa” y contó a los medios que sus hijas, que son menores de edad, sintieron miedo de ir al colegio y lloraron.

El ministro, que mientras transitaba esta polémica compartía un acto en la provincia de Tucumán con el presidente, le envió a Nik un mensaje por Whatsapp y luego escribió otro tuit al humorista: “Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos”.

Nik contó este martes a radio La Red que las disculpas del ministro no le reparan el daño y pidió al ministro por Twitter que explique de dónde obtiene los 'sensibles datos personales' sobre los menores.

El ministro reiteró su pedido de disculpas este martes ante los medios y respondió ante la posibilidad de que el humorista haga una denuncia en la Justicia: “Que vaya a la Justicia, yo iré y explicaré lo que les estoy explicando a ustedes”.

PEDIDO DE RENUNCIA

La principal fuerza opositora, la coalición Juntos por el Cambio, señaló que el ministro de Seguridad debería poner a disposición del presidente “su renuncia indeclinable”.

La líder de la Coalición Cívica -que es parte de Juntos por el Cambio-, Elisa Carrió, señaló a TN que “el colegio ORT es judío” y advirtió que lo que dijo el ministro “en el fondo expresa un pensamiento racista y nazi que tiene que ser investigado por la Justicia”.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas “tomó contacto con el ministro, le manifestó su preocupación y la necesidad de una disculpa”, según informó en Twitter, tras señalar como “muy preocupante el lenguaje utilizado” por el ministro y considerarlo “intimidatorio”.

También mostró su repudio la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que consideró el mensaje del ministro “especialmente grave” porque proviene “de quien debe velar por la seguridad de los ciudadanos'; y el Foro de Periodismo Argentino, que exigió al Gobierno que garantice la seguridad del humorista y su familia. EFE

