Polémica en Camboya por los retoques a fotos de víctimas del Jemer Rojo

Bangkok, 12 abr (EFE).- Las fotografías retocadas digitalmente de varias víctimas del régimen genocida del Jemer Rojo ha levantado polémica en Camboya, donde el gobierno exigió la retirada del artículo donde se exhibían las instantáneas.

El fotógrafo irlandés Matyt Loughney manipuló las fotografías para darle color y poner una sonrisa en los rostros de las víctimas en Tuol Sleng, la prisión y centro de interrogación, tortura y ejecución del régimen (también conocida como S-21), donde fueron asesinadas al menos 18.000 personas.

A diferencia de los retratos retocados, publicados por el portal Vice, los originales son en blanco y negro y las víctimas muestran rostros serios.

El despiadado Jemer Rojo fue responsable de la muerte de al menos 1,7 millones de personas, o un tercio del país, entre 1975 y 1979 en Camboya debido a las purgas, las hambrunas y el maltrato durante del régimen maoísta liderado por el hermano 'número uno', Pol Pot.

'Esta manipulación es inaceptable. El trabajo de Loughney supone una grave violación de la dignidad de las víctimas, a la realidad de la historia de Camboya y a los derechos del museo que custodia las fotografías' originales, apuntó el domingo en un comunicado el Ministerio de Cultura.

El departamento gubernamental remarca que 'nunca' dio permisos al autor de los retoques para usar el material del archivo del Museo de los Crímenes Genocidas Tuol Sleng, en Nom Pen.

El ministerio, que considera tomar acciones legales, instó al artista y el portal la retirada de las imágenes y reclamó 'respeto a las víctimas' para que no se manipule la historia.

Familiares de las víctimas y activistas en favor de los derechos humanos también expresaron en las redes sociales su indignación por la manipulación de las fotografías e información.

Una mujer, identificada como Lydia y quien afirma ser sobrina de una de las personas en las fotos de Loughrey, dijo en Twitter que a diferencia de otras fotografías la sonrisa de su familiar no había sido editada, pero aseguró que la información que Loughrey dio sobre él en la entrevista con Vice era falsa.

'No sé en qué diablos estaban pensando ¿Modificar fotos de víctimas para hacerlas sonreír? ¿De verdad? Cuando se tomaron esas fotos, esas personas habían sido torturadas y probablemente sabían que las iban a matar. No hay revisión para eso', indicó en Twitter el subdirector para Asia de Human Right Watch, Phil Robertson.

Vice, por su parte, reconoció este lunes su 'error' tras borrar la publicación en su portal y lo achacó a un 'fallo durante el proceso editorial' e indicó que 'investigará' lo sucedido.

'La publicación no cumplía con los estándares editoriales de Vice y fue eliminada', apunta la publicación en un comunicado.

Pol Pot falleció en 1998 en la selva norte de Camboya, pero parte de la cúpula del régimen fue detenida y juzgada por un tribunal auspiciado por Naciones Unidas.

El 16 de noviembre de 2018, Noun Chea, el 'hermano número 2' e ideólogo del Jemer Rojo, fue condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad junto al antiguo jefe del Estado del régimen, Khieu Samphan.

El fallo reconoció por primera vez la comisión de genocidio por parte del Jemer Rojo contra las minorías vietnamita y la musulmana cham.

Noun Chea, detenido en septiembre de 2007 y condenado previamente a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, falleció en agosto de 2019 a los 93 años.

El año pasado falleció mientras cumplía condena Kaing Guek Eav, alias Duch, responsable de las torturas y asesinatos en la prisión del S-21; mientras que en 2013 pereció Ieng Sary, el exministro de Asuntos Exteriores, y en 2015 su esposa Ieng Thirith, exministra de Asuntos Sociales, ambos antes de ser sentenciados. EFE