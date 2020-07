Polémica en el béisbol por opinión de árbitro Joe West sobre el COVID-19

Sonia Salazar

Redacción Deportes (EE.UU.), 9 jul (EFE).- La polémica vuelve a llegar al béisbol de las Grandes Ligas cuando su imagen no es la mejor y se da tras los comentarios hechos por el veterano árbitro Joe West y que no han caído bien dentro de su gremio.

De hecho, la Asociación de Árbitros de las Grandes Ligas de Béisbol emitió este jueves una declaración diciendo que los 'comentarios públicos recientes' no reflejan su postura con respecto a la pandemia del coronavirus, que ya ha costado la vida a más 133.000 personas y 3,2 millones de casos de contagios confirmados.

'Nuestra nación y el mundo han sufrido mucho por este virus mortal', destacó la declaración del sindicato, que no mencionaba a West por su nombre. 'En medio del sufrimiento continuo, los árbitros están tratando de aportar su parte con el objetivo de traer el gran juego del béisbol al campo y a las casas de los aficionados en todas partes'.

West, de 67 años, dijo que no cree que el total de muertes atribuido al coronavirus, sea algo exacto ni mucho menos que las mismas se deben a la pandemia del COVID-19.

'Esas estadísticas no son precisas, no me importa quién las cuente', declaró West a USA Today Sports. 'Cuando murió el cantante de música country Joe Diffie, dijeron que falleció por el coronavirus. Tenía cáncer de pulmón en grado 4. El coronavirus puede haber acelerado su muerte, pero seamos realistas'.

West señaló que 'nuestro sistema está tan desordenado que han vaciado los hospitales porque no hay cirugía electiva. El gobierno ha estado dando dinero extra a estos hospitales si alguien muere por el coronavirus. Así que todos los que mueren son por coronavirus. No me importa si te han atropellado por un automóvil, es coronavirus'.

La declaración de MLBUA dice que el sindicato 'respalda plenamente' los protocolos de seguridad acordados por las Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores.

Además subraya la máxima organización del arbitraje en las mayores que 'independientemente de las opiniones personales de cualquiera de nuestros profesionales, cuando nos presentemos para un entrenamiento de primavera reanudado y la temporada 2020, nos comportaremos como profesionales y de conformidad con el protocolo de salud y seguridad'.

West se encontró en alto riesgo de COVID-19 por MLB y se le ofreció pago completo y tiempo de servicio para optar por no participar en esta temporada, pero le dijo al comisionado adjunto de las Grandes Ligas, Dan Halem, que volverá a trabajar durante los 60 partidos a que han reducido la competición regular.

De acuerdo a varias fuentes periodísticas, los árbitros de las Grandes Ligas fueron evaluados el martes y se le repetirán las pruebas nuevamente el viernes.

Si dan negativo, estarán en el campo el domingo, dijeron las mismas fuentes.

'No creo en mi interior que todas estas muertes hayan sido por el coronavirus', declaró West a The Athletic. 'Creo que puede haber contribuido a algunas de las muertes. Le dije a Halemí: 'No voy a renunciar. Voy a trabajar, y solamente si me tienen que ingresar en un hospital o me lesiono, cumpliré con mi labor como lo he hecho hasta ahora'.

West necesita arbitrar 65 partidos más para romper el récord histórico de la mayoría de los juegos de temporada regular trabajados por un árbitro, que está en manos de Bill Klem (5.375).

El veterano árbitro también admitió que se sentía cauteloso como el resto de los profesionales, pero a la vez confiado en que al final habrá competición este año.

'No tengo problemas en reconocer soy cauteloso como todos los demás', pero nunca pensó en no trabajar esta temporada', subrayó West.

El veterano árbitro admitió que 'creo que sorprendí a Halemí cuando dije: 'No, estoy trabajando'', dijo West al Athletic. '... Si este juego no me ha atrapado por ahora, ningún virus me va a atrapar. He resistido un montón de tormentas en mi vida. Me enfrentaré a otra más'.

West fue categórico cuando expresó que buscaba cerrar el ciclo profesional del que tanto estaba orgulloso y además sentirse lo suficientemente joven para poderlo disfrutar.EFE