Policía de Los Ángeles señalada por perfil racial en registros a conductores

Los Ángeles, 8 oct (EFE).- Los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) requisan más a latinos y afroamericanos durante paradas de tráfico a pesar de que es más probable que encuentren artículos ilegales en posesión de conductores blancos, reveló este martes Los Angeles Times.

El reporte del periódico local indicó que en la ciudad los conductores y pasajeros latinos tienen tres veces más probabilidades de ser registrados por la policía que una persona blanca.

Asimismo, el número aumenta con los conductores afroamericanos, que tienen cuatro veces más posibilidades de sufrir una requisa que los anglosajones.

Las probabilidades de requisas contrastan con los hallazgos. Por ejemplo: en el 20 % de registros a los blancos se encontraron armas y otros artículos ilegales, en comparación con el 17 % de los afroamericanos y 16 % de los latinos.

No obstante, el reporte advierte que las disparidades en las tasas de búsqueda 'no necesariamente indican sesgo racial'.

La investigación citó al exasesor constitucional de LAPD, Arif Alikhan, quien alertó que 'este tipo de análisis no tiene en cuenta las complejidades de las decisiones de un oficial de policía al evaluar una situación y decidir cómo tratar a las personas en un vehículo'.

'No detenemos a las personas por motivos de raza. Se supone que no debemos hacer eso. Es ilegal. Es inconstitucional. Y esa no es la base (sobre la cual) lo hacemos ', insistió Alikhan.

El reporte anotó también que las búsquedas pueden representar una situación humillante para los conductores.

En ese sentido, cita el caso de Leo Hernández, quien fue detenido por oficiales del LAPD dos veces en 2015. En una de las ocasiones, los agentes lo detuvieron porque supuestamente el automóvil que manejaba -un Honda Civic- es un modelo a menudo robado en el área.

La segunda vez los oficiales le dijeron que los vidrios polarizados estaban demasiado oscuros y que los rosarios en su espejo obstruían la vista del conductor.

El hispano de 36 años y trabajador del Departamento de Parques y Recreación de Los Ángeles, contó que en ambas ocasiones los oficiales pidieron registrar su automóvil, que él accedió y la policía no encontró nada.

Hernández asegura que sintió que las búsquedas fueron un acto de perfil racial.

Los investigadores de Los Angeles Times destacan que el alcalde, Eric Garcetti, calificó el análisis como 'importante y oportuno' y que dijo que está comprometido a 'ayudar a LAPD a avanzar en temas de raza y relaciones comunitarias', según un comunicado citado por el periódico. EFE