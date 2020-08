Policía habla de 'asesinato' de israelí investigado por presunta corrupción

Quito, 9 ago (EFE).- La Policía ecuatoriana aseguró este domingo que investigan el 'asesinato' de un israelí detenido en una cárcel de Guayaquil por un caso de presunta venta irregular de insumos médicos, y quien mencionó como uno de sus supuestos clientes a Jacobo Bucaram, hijo del exjefe de Estado, Abdalá Bucaram.

La Policía, 'en relación al asesinato del ciudadano israelí, Sheinman Tommer, ocurrido ayer en la Penitenciaría del Litoral, informa que se están cumpliendo todas las diligencias investigativas', indicó en un comunicado colgado en Twitter por la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Apuntó que las investigaciones están bajo la dirección jurídica de la Fiscalía General del Estado, 'a fin de determinar a los autores materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia'.

En el mensaje que acompañó al comunicado de la Policía, Romo apuntó que 'graves crímenes no pueden quedar en la impunidad. Ni la procacidad ni la violencia de los investigados nos amedrentan'.

El sábado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) indicó que el deceso del israelí habría ocurrido aproximadamente a las 04:00 hora local (09:00 GMT).

Y basado en versiones preliminares, añadió que el israelita privado de la libertad recibió 'presumiblemente golpes con un objeto contundente en la cabeza, que le causó la muerte'.

Añadió que su compañero, Sheinman O. se encontraba 'herido con varios golpes en su cuerpo', por lo que fue trasladado a una casa de salud.

Según el diario El Universo, 'el israelita fallecido, Shy Dahan a quien se lo registró en el proceso judicial como Sheinman T., fue uno de los dos detenidos que aseguró haber negociado por insumos médicos' con el investigado Jacobo Bucaram.

Héctor Vanegas, abogado del extranjero herido, recordó el sábado que la víspera se realizó 'una diligencia que esclarecía varias redes delictivas y de corrupción en el Ecuador gracias a su colaboración'.

'Esto no puede quedar en la impunidad. Querer hacer justicia puede costar la vida en este país', añadió.

De su lado, el exjefe de Estado Abdalá Bucaram (agosto 1996-febrero de 1997) colgó en Twitter un audio en el que habla de supuestos intentos de extorsión por parte de Vanegas.

'Aquí esta el audio de que denuncie que un ciudadano israelita me pedía ayuda porque su abogado le decía que podían dar cooperación eficaz si inculpa a mi hijo Jacobito. Que no ha hecho nada malo porque no es pecado comerciar en el Ecuador', escribió.

En una reacción por Twitter, Vanegas rechazó las acusaciones y cuestionó que en la supuesta conversación entre Bucaram y 'el occiso Shy Dahan' se refieren a él como su abogado cuando en realidad sólo representa al israelita-australiano que está herido.

Anunció que pedirá un peritaje del audio y probará que 'está montado y es forjado'.

En junio pasado, Romo informó de que 'se detuvo a dos ciudadanos israelitas (..) a quienes se les encontró dinero en efectivo. Uno tenía tarjeta roja. Ambos estarían involucrados con hechos de compra de insumos médicos en la emergencia'.

Aparentemente, los dos individuos habrían falsificado documentos para hacerse pasar por representantes de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Ecuador.

Los dos sospechosos fueron detenidos en la provincia de Santa Elena, en el suroeste del país.

Según Romo, los detenidos tenían en su poder 100.000 dólares, y apuntó que al allanar su casa en Santa Elena se encontraron otros 200.000 dólares y tres coches de alta gama.

En junio se informó, además, de que uno de los sospechosos tenía orden de detención en Estados Unidos y Panamá por estafa, por lo que el Gobierno ecuatoriano trabajaba con las embajadas de esos países para esclarecer el caso. EFE