Policía halla sano y salvo a productor brasileño secuestrado en Paraguay

Asunción, 23 jul (EFE).-Agentes policiales de Paraguay encontraron este jueves en una zona boscosa del departamento de Caazapá a un productor agrícola brasileño que había sido secuestrado el 13 de junio, sin que pagara rescate económico a los secuestradores, aseguró el Gobierno paraguayo.

Luis Carlos Tamiozzo, que había sido secuestrado en la estancia rural de su propiedad, en Colonia Oro Verde, fue hallado por las fuerzas de seguridad en las cercanías del Parque Nacional Caazapá tras sea abandonado por uno de sus captores, de acuerdo con el Ministerio del Interior.

El Ministerio informó en su página que el secuestrado huyó debido a la presión ejercida 'por el amplio y nutrido dispositivo de seguridad desplegado en el lugar'.

El ministro del Interior paraguayo, Euclides Acevedo, declaró a los medios que se trató de un rescate por el hecho de que días atrás fue arrestado uno de los secuestradores.

'Se puede confirmar que fue un rescate más que la mera fuga, porque primero fue detenido uno de los secuestradores, después quedaron dos que le tenían secuestrado al señor Tamiozzo, hasta que como consecuencia del acoso de las Fuerzas de Seguridad tuvieron que dejarlo en un retiro', dijo el ministro.

Acevedo añadió que ahora se está buscando a los otros dos secuestradores, al tiempo que reiteró que la familia no pagó ninguna suma de dinero.

'Cuando el viernes (pasado) estuvimos hablando con los agentes de Inteligencia en la ciudad de Yuty, departamento de Caazapá, el comandante de la Policía les señaló claramente: no negocien este asunto en términos de dinero porque eso está prohibido por ley. El Estado no permite la negociación particular de este tipo de cosas', declaró.

Acevedo agregó que el ciudadano brasileño está en buenas condiciones, pero bajo una inicial atención médica.

El ministro relacionó a los secuestradores con el tráfico de marihuana, una de las actividades ilegales señaladas por la Policía en el departamento de Caazapá. EFE