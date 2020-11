Policía hondureña reprime con gas a seguidores que exigen libertad de Zelaya

Tegucigalpa, 27 nov (EFE).- Decenas de personas que exigen la liberación del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fue detenido este viernes cuando pretendía viajar con 18.000 dólares en su maleta, se enfrentaron con la Policía Nacional, que utilizó bombas lacrimógenas para dispersarlos cuando iban a ingresar a una terminal área.

Los seguidores de Zelaya, coordinador general del Partido Libertad y Refundación (LIBRE, izquierda), iniciaron su protesta bloqueando un carril frente al Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, donde quemaron neumáticos e impidieron el libre tránsito de vehículos por esa zona.

La Policía hondureña utilizó gas lacrimógeno para tratar de dispersar a los manifestantes cuando pretendían ingresar a la terminal área, donde se encuentra retenido el expresidente Zelaya.

El exgobernante hondureño denunció hoy que fue retenido 'injustamente' en Toncontín, cuando pretendía viajar hacia México con 18.000 dólares en su maleta de mano, aunque asegura que el dinero no le pertenece.

'Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18.000 dólares, que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal', indicó Zelaya en un mensaje en Twitter.

Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía reformas constitucionales que le impedía la ley, dijo a medios locales de prensa que fue retenido por las autoridades cuando intentaba abordar un avión hacia Houston (EE.UU), desde donde viajaría a México.

Señaló que las autoridades lo requirieron luego de que los dólares fueran detectados por la máquina de rayos 'X' de la terminal aérea, que ha sido resguardada por cordones de seguridad de policías y militares.

El dinero estaba en un sobre de papel dentro de su maleta de mano, indicó Zelaya, quien aseguró que el dinero no es de él, mientras que las autoridades han vuelto a contar los dólares a petición de los abogados del exgobernante.

El portavoz del Ministerio Público de Honduras, Yuri Mora, dijo a periodistas que Zelaya ha declarado que el dinero no le pertenece, por lo que los fiscales levantarán un acta para continuar la investigación.

Señaló además que el expresidente Zelaya podría retornar a su vivienda en los próximos minutos tras concluir la declaración.

Las leyes hondureñas permiten hasta 10.000 dólares como monto máximo de dinero que puede llevar una persona, siempre y cuando compruebe su procedencia. EFE