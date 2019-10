Policía impide por primera vez las protestas contra el régimen en Argelia

Argel, 8 oct (EFE).- El gobierno de Argelia cambió hoy de estrategia y ordenó a la Policía impedir y reprimir las manifestaciones populares por primera vez desde que el pasado 22 de febrero estallara el movimiento ciudadano masivo de protesta contra el régimen militar que domina el país.

Según pudo comprobar Efe, decenas de agentes de uniforme y de paisano se personaron en la plaza de los Mártires, en el norte de la capital, y arrestaron de forma aleatoria a las cientos de personas que se habían concentrado allí a las 10.00 horas local (9.00 GMT) para marchar hacia el centro como ocurre cada martes y cada viernes desde hace ocho meses.

La acción de los agentes desató el pánico entre los jóvenes y las decenas de otros ciudadanos que como cada martes secundan la movilización estudiantil y facilitó la dispersión de la marcha, que pretendía llegar al corazón de la capital a través de la famosa plaza del Emir Abdelkader.

'Somos estudiantes, nuestro símbolo es conocido, somos pacíficos. No veo la necesidad de que deshagan la manifestación', declaraba atónita a Efe Sarah, paralizada y asustada frente a los agentes

Férreos despliegues similares, con centenares de agentes antidisturbios, furgones policiales y otros agentes, tanto de uniforme como de paisano, eran visibles en otros puntos neurálgicos de la ciudad, como la plaza de Audin, vecina al a universidad y las calles Didouch Mourad y la Avenida Pasteur, que conducen a la Grand Post, epicentro de Argel, literalmente tomado este martes por las Fuerzas de Seguridad.

A pesar de los múltiples cordones, grupos de manifestantes lograron avanzar por calles aledañas al grito 'no habrá elecciones mientras sigan los mafiosos' y las consignas habituales desde hace ocho meses como 'estado civil y no militar' 'poder asesino' o 'Argelia libre y democrática'.

Uno de los arrestados fue Mohamed Bugaba, uno de los líderes más activos del movimiento estudiantil, quien fue conducido por un condujeron hacia la comisaria de Cavignac en pleno centro de Argel.

'Me comenzaron a seguir unos civiles y me llevaron a la comisaría. Allí inspeccionaron mi mochila, me pidieron que me identificara y me ordenaron abandonar el centro. Me siguieron hasta la estación de autobuses', explicó a Efe Bugaba antes de asegurar que varios compañeros sufrieron el mismo acoso

De acuerdo con el diario digital 'Tout sur L'Algerie', bloqueado por las autoridades, entre los detenidos también se encuentra el periodista Mustafa Belphodil, que trabaja para el diario Al Watan, quien fue retenido por agentes de Seguridad en la céntrica plaza de Port Said.

En declaraciones a Efe, representantes de la oposición agrupados en las Fuerzas del Pacto para la Alternativa Democrática denunciaron este nuevo paso del régimen en la represión y aseguraron que a pesar de ello su voluntad es seguir luchando en contra del actual gobierno, que considera ilegítimo, y en favor de los presos de conciencia.

El lunes, el general Lajdar Buregaa, veterano de la guerra de independencia en Argelia y fundador del opositor Frente de Fuerzas Socialistas (FSS) anunció que iniciaba una huelga de hambre en la cárcel de Al Harrach donde está preso desde hace unas semana para denunciar la situación de los presos de conciencia..

Las protestas lograron en abril la renuncia del presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, en el poder desde 1999 pero gravemente enfermo desde que en 2013 sufriera un agudo derrame cerebral que le dejó sin habla, le postró en una silla de ruedas y sumió en un misterio su capacidad de gobierno

En aplicación de la Constitución, el mandatario fue sustituido por el presidente del Senado, Abdelkader Bensalah, al que le mismo había promovido a ese puesto en 2004 con un mandato interino de tres meses durante el que tenía que convocar elecciones y apartarse, hecho que aún no ha ocurrido

La renuncia de Bouteflika ha convertido, además, en verdadero hombre fuerte del país al jefe del Ejército, general Ahmed Gaïd Salah, igualmente promovido al cargo y al de viceministro de Defensa por el propio Bouteflika al inicio de sus veinte años ininterrumpidos de mandato..

Desde entonces, decenas de opositores y periodistas han sido detenidos, y varios políticos, hombres de negocios y militares de alto rango han sido encarcelados.

Entre ellos destacan el hermano de Buteflika, Said; el antiguo jefe de los servicios secretos, general Mohamad Mediane 'Tawfik' y la líder del Partido de los Trabajadores, de tendencia comunista, Louise Hanoun.

Gaïd Salah instó el pasdo 15 de septiembre al presidente interino a convocar nuevas presidenciales, que han sido fijadas para principios de diciembre.

La oposición insiste en que no aceptará una consulta que organizará un gobierno integrado por antiguos ministros de Bouteflika, a los que acusa de haber añado las sucesivas reelecciones del exmandatario. EFE

