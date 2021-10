Policía noruega confirma 5 muertos y 2 heridos en ataque con arco y flechas

Copenhague, 13 oct (EFE).- Cinco personas han muerto y dos han resultado heridas por el ataque provocado por un hombre armado con un arco y flechas en la ciudad noruega de Kongsberg (al suroeste de Oslo), informó la policía noruega.

El agresor, del que no se han dado más detalles, permanece detenido, pero todavía no ha sido interrogado, por lo que la policía no quiere especular sobre sus motivos.

'Creemos que es solo esa persona la que ha cometido los hechos. Es natural analizar si se trata de un acto terrorista. Todavía es demasiado pronto para decir nada', señaló el jefe de policía del distrito suroeste, Øyvind Aas. EFE

alc/gc/fp