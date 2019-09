Políticas iberoamericanas reivindican la educación para la igualdad de género

Madrid, 30 sep (EFE).- Varias políticas iberoamericanas reivindicaron este lunes en el Congreso Bienal Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) la necesidad del acceso a la educación para conseguir una igualdad de género real.

En el debate sobre el papel de la mujer en América Latina participaron la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, la exministra de Sanidad y Fomento de España Ana Pastor, la directora de Negocios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gema Sacristán, y la directora de la fundación Americas Society, Susan Segal.

La secretaria general iberoamericana aseguró que Costa Rica le dio las 'oportunidades' de formación que necesitaba para alcanzar los puestos de responsabilidad que ha desempeñado desde que entró en la administración pública de su país.

Grynspan, quien fue ministra de Economía y vicepresidenta de Costa Rica, insistió en que fue la educación lo que ayudó a las mujeres de su generación a 'educarse' y 'cambiar' sus vidas.

'Cualquiera diría que habiendo llegado a estos puestos no he tenido discriminación, pero todas sabemos que no es así, todas hemos encontrado obstáculos', recalcó, antes de incidir en que 'el marco legal importa' para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres.

Por su lado, la exministra española Ana Pastor se dijo 'afortunada' por haber tenido acceso a la educación, un aspecto 'clave' para 'buscar la igualdad real entre hombres y mujeres' que, a su juicio, aún no se ha alcanzado en España.

Pastor apuntó a varias de las brechas de igualdad de género que las mujeres españolas enfrentan, como la brecha salarial que se da cuando por el mismo trabajo las mujeres cobran menos, o la ocupacional, ya que a pesar de que haya más mujeres cursando estudios superiores, hay más hombres trabajando.

La directora de Negocios del BID, Gema Sacristán, explicó algunos de los proyectos que el banco está desarrollando en América Latina, como un fondo de 200 millones de dólares para apoyar empresas pequeñas y medianas dirigidas por mujeres.

'Las mujeres pagan mejor, son mejores voceras y son menos morosas', enumeró Sacristán, quien recordó que el empuje feminista ha llegado al mundo empresarial donde ya hay una tendencia a invertir en empleos que busquen beneficios sociales y medioambientales, pero también de igualdad.

CEAPI quiso reconocer en esta edición del Congreso el trabajo de diecisiete mujeres empresarias de Andorra, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Entre las galardonadas se encuentran Caterina Costa, de la Cámara de Industria de Ecuador; Patricia de Moya, de la Revista Mercado de República Dominicana; Paola Luksic, de la Fundación Luksic de Chile, o Sonia María Mancheno, de la Fundación El Triángulo de Ecuador.

'Todas ellas representan los valores de la mujer, entre otros, el liderazgo, el tesón, la perseverancia, la capacidad y por supuesto, el talento. Por eso, la mujer será la protagonista de la noche inaugural del Congreso con el reconocimiento a estas 17 grandes empresarias, ejecutivas y filántropas', expresó la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, en una nota de prensa. EFE