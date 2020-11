Políticas uruguayas reafirman su 'unidad' en contra de violencia de género

Montevideo, 25 nov (EFE).- Las políticas que integran la Bancada Bicameral, que posee representación de todos los partidos políticos, del Parlamento de Uruguay reafirmaron este miércoles su 'unidad' y compromiso y llamaron a continuar los esfuerzos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Así lo expresaron las representantes de esta agrupación parlamentaria que promueve el trabajo conjunto en diversas temáticas en común durante un acto, al que asistieron la presidenta de la Asamblea General del Parlamento y vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, diputadas y senadoras de todo el espectro político.

La diputada del Partido Colorado (oficialista) Desirée Pagliarini destacó a la prensa la importancia de esta actividad en un país en el que, según detalló, se han registrado 'cifras récord' en cuanto a feminicidios y denuncias por violencia de género en el marco de la pandemia.

'Es importante y esto es lo que queríamos dejar hoy en firme. Que la pandemia no nos calle, que la pandemia no sea, de ninguna forma, una excusa para no seguir enfrentando y afrontando de forma frontal y firme el problema de la violencia de genero. Es un flagelo que nos ataca a nosotras todos los días', apuntó.

Agregó que se necesitan 'medidas que sean urgentes' y que 'realmente generen un cambio' entre las que destacó un mayor presupuesto para el Instituto Nacional de la Mujer y que 'se empiece a reestructurar' desde la educación con enfoque en las medidas preventivas.

La diputada de la coalición de izquierdas Frente Amplio (oposición) Martina Casás señaló que el mensaje que se busca dar a la población desde la Bancada Bicameral femenina es que en estos temas 'a pesar de tener diferencias' puede darse un mensaje de unidad.

'Por estos temas podemos superar las diferencias, porque son las mujeres las que lo necesitan y es por eso que es importante hacer estas cosas, dar un mensaje conjunto de unidad y que demuestre que para estos temas tenemos que estar juntas y sobreponernos a todas las diferencias', afirmó.

La senadora del Partido Nacional (oficialista) Gloria Rodríguez dijo que este es un tema que 'compromete a todos' en el que hoy mujeres de todos los partidos le dieron un mensaje al país de unidad.

'Acá si hay algo que refleja realmente la democracia de nuestro país es la Bicameral Femenina, donde mujeres de todos los partidos, que tenemos nuestras diferencias ideologicas, pero en estos temas coincidimos y trabajamos en unidad', aseveró.

Añadió que el llamado es a 'continuar trabajando' de todos los partidos, ya que este es un tema que no ha que 'teñirlo ideológicamente'. EFE