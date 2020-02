Político liberal alemán anuncia la disolución del parlamento de Turingia

Berlín, 6 feb (EFE).- El político liberal Thomas Kemmerich anunció este jueves que pedirá la disolución del parlamento de Turingia, un día después de haber sido elegido presidente de ese 'Land' del este de Alemania con los votos de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD).

Tras informar de la decisión, que implica su salida del cargo, Kemmerich dijo que se convocarán nuevas elecciones y agregó que 'no hubo una cooperación con la AfD, no la hay y no la habrá', e indicó que si no se lograra la disolución del Parlamento presentará una moción de confianza.

Kemmerich explicó que tras analizar lo ocurrido en las últimas 24 horas era claro que no podía tener mayorías para gobernar en el parlamento regional y acusó a la AfD de haber causado la crisis con 'un truco pérfido'.

La elección de Kemmerich había desatado un terremoto político en Alemania y había sido criticada por la mayoría de los partidos políticos alemanes y calificada de 'imperdonable' por la canciller alemana, Angela Merkel, quien hoy dijo que el resultado 'debe ser revertido'.

La presión sobre Kemmerich venía también de su propia agrupación, el Partido Liberal (FDP), cuyo presidente, Christian Lindner, viajó a Turingia con el objetivo, según medios de comunicación, de convencerlo de que dimitiera.

Kemmerich, en su última comparecencia, dijo que durante la sesión del parlamento en que fue elegido había estado en contacto con Lindner pero que la decisión sobre su candidatura y la aceptación de la elección se había tomado en Turingia.

El líder de La Izquierda en Turingia, Bodo Ramelow, había llegado a un acuerdo de coalición con el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes con cuyos votos esperaba ser reelegido por mayoría simple en la tercera votación en el Parlamento regional.

En las dos primeras votaciones Ramelow se impuso con claridad al candidato de AfD, Christoph Kindervater, pero sin llegar a la mayoría absoluta que necesitaba.

Para la tercera ronda, en la que es suficiente la mayoría simple, el Partido Liberal (FDP) presentó la candidatura de Kemmerich mientras que AfD mantuvo la candidatura de Kindervater.

No obstante, Kindervater, que había obtenido 22 votos en la primera y la segunda vuelta, se quedó sin apoyos en la tercera y los diputados de AfD votaron en bloque por Kemmerich que a la postre se impuso a Ramelow por 45 contra 44 votos. EFE