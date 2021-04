Político mexicano dice que recurrirá ante CorteIDH por cese de su candidatura

Ciudad de México, 28 abr (EFE).- Félix Salgado Macedonio, político mexicano acusado de abuso sexual, encabezó este miércoles una protesta en contra de la suspensión de su candidatura a gobernador de Guerrero y anunció que llevará el tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

'Vamos a llegar hasta donde tope, no hay rendición, no hay para atrás, vamos a llegar hasta la Corte Interamericana', dijo el político del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) durante una asamblea con centenares de seguidores en Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero.

El Tribunal Electoral de México confirmó el martes la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), que anuló la candidatura de Salgado Macedonio a gobernador de Guerrero y la del también morenista Raúl Morón a gobernador de Michoacán en las elecciones del 6 de junio.

Con seis votos a favor y uno en contra, los magistrados consideraron probado que ambos candidatos hicieron precamapañas y omitieron presentar informes de gastos e ingresos.

Durante la protesta de este miércoles, que tuvo lugar en el céntrico Parque la Alameda de Chilpancingo, Salgado Macedonio admitió que la decisión del Tribunal Electoral es 'inapelable'.

'Ya determinaron, ya no hay derecho a amparo, ahora tenemos 48 horas para sustituir el candidato. No hay más', se resignó Salgado Macedonio, quien en días pasados amenazó que no habría elecciones en Guerrero si él no era el candidato de Morena.

La sanción no está relacionada con las cinco acusaciones de abuso sexual y violación que pesan en su contra, que incluyen haber violado una menor en 1998 y abusado de una periodista en 2016.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, viejo amigo de Salgado Macedonio, denunció este miércoles en su conferencia de prensa matutina que el Tribunal no tuvo 'justificación alguna' y cometió un 'golpe a la democracia', pero pidió acatar el fallo y luchar 'de manera pacífica'.

La dirección de Morena prevé reunirse este miércoles para definir los sustitutos de sus candidatos en Guerrero y Michoacán, dos estados donde el partido encabeza las encuestas.

Algunas filtraciones apuntan a que el partido podría postular a familiares de Salgado Macedonio y de Morón para que los excandidatos no perdieran su influencia.

Salgado Macedonio, conocido como 'el Toro', dijo en la protesta que va a 'acompañar' al nuevo candidato morenista en su campaña por 'todos los pueblos de Guerrero' y anunció que la lucha seguirá 'de manera legal y pacífica'.

'Hay Toro y se lo advierto a los contras: voy a ser gobernador de Guerrero', aseguró entre aplausos.

El próximo 6 de junio, 94 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país. EFE