Politt: 'Es el día más hermoso de mi carrera'

Nimes (Francia), 8 jul (EFE).- El alemán Nils Politt, ganador de la etapa del Tour de Francia, aseguró que es el día más hermoso de su carrera.

'Ganar una etpa en el Tour es un sueño, es mi segunda victoria (tras la lograda en la Vuelta a Alemania), pero esto es algo diferente. Es un sueño de niño. Cuando quedé segundo en la París-Roubaix (2019) era muy importante, pero esto es mejor', dijo el ciclista del Bora.

El alemán señaló que la retirada de su compañero Peter Sagan les ha dejado más libertad para meterse en escapadas y que, aunque no habían hablado entrar en la de hoy lo hizo 'por instinto'.

'Cuando he visto que nos dejaban ir me he dicho que podía ser mi día. Me sentía bien, con fuerzas y confianza', aseguró.

El corredor germano aseguró que en el grupo había 'sprinters' por lo que se decidió a acelerar y hacer una selección.

Cuando se quedó con el español Imanol Erviti y el australiano Harry Sweeny eligió bien el lugar de su ataque.

'Estaba hablando con mi director y mi entrenador, que también estaba en el coche y que seguía mi potencia. Me han dicho que había una cota de 800 metros en la que tenía que atacar sin mirar atrás. Cuando tenía 20 segundos he pensado que no me alcanzaban', comentó. EFE

