Polonia quiere revocar las licencias de televisión de propiedad no europea

Cracovia (Polonia), 8 julio (EFE).- Medios y partidos opositores criticaron este jueves la reforma legal del Gobierno polaco que busca impedir la actividad de radios y televisiones pertenecientes a empresas sin residencia en el espacio económico europeo.

El proyecto de enmienda a la Ley de Radiodifusión parece dirigido expresamente contra la cadena de televisión 'TVN', en manos del grupo mediático estadounidense American Discovery, conocida por haber emitido reportajes de investigación críticos con el gobierno ultraconservador y nacionalista de Ley y Justicia (PiS).

La iniciativa, anunciada por sorpresa este miércoles en el Parlamento polaco, estipula que 'sólo se podrá conceder una licencia a entidades extranjeras cuya sede o residencia permanente se encuentre en un Estado miembro del espacio económico europeo', lo que incluye a todos los países de la Unión Europea (UE), Noruega, Islandia y Liechtenstein.

El portavoz del Gobierno polaco, Piotr Müller, declaró este jueves en una entrevista televisiva que aún no conocía el contenido del texto, pero que eso 'no significa que no lo vaya a apoyar' y afirmó que 'hay reglamentos similares en muchos otros países de Europa'.

Jaroslaw Gowin, líder de Acuerdo, uno de los dos partidos que forman la coalición gubernamental, aseguró en la radio pública polaca que el proyecto fue presentado sin que se les consultase previamente. Afirmó que se había enterado de la noticia 'de camino a una reunión'.

Un portavoz de su formación se mostró crítico con la propuesta en redes sociales y aseguró que 'el pluralismo de los medios no puede limitarse legalmente'.

Otras personalidades políticas han criticado la medida. El ex primer ministro Leszek Miller afirmó que la ley deja a los polacos 'solitarios, peleados con el mundo entero, y advirtió que éste es un paso más del PiS en la 'nueva construcción de un estado totalitario'.

'LEY ANTI-TVN'

Los medios polacos han llegado a referirse a esta reforma legal como 'ley anti-TVN'. Los informativos de este canal en manos de American Discovery se han distinguido por reportajes de investigación, muchos con cámara oculta, entre ellos algunos que han afectado negativamente al gobierno.

Destaca entre ellos el que difundió imágenes de una reunión donde se celebraba el cumpleaños de Adolf Hitler, se exhibían esvásticas ardiendo, se hacía el saludo nazi. Entre los asistentes se logró identificar al asistente personal de un parlamentario del PiS. El gobierno denunció a 'TVN' por 'difundir odio'.

En otra ocasión la cadena fue multada con 330.000 euros, la mayor sanción de este tipo impuesta en el país, por emitir imágenes de protestas ante el Parlamento. Se le afeó 'promover comportamientos violentos e ilegales'.

El año pasado, después de que Antoni Macierewicz, un destacado miembro del PiS, llamase a 'TVN' una 'fábrica de mentiras', la entonces embajadora de EE. UU., Georgette Mosbacher, le respondió que 'debería avergonzarse por sugerirlo' y que un representante público no debería atacar a un medio y a la libertad de expresión.

En las encuestas, 'TVN' suele figurar como la segunda cadena informativa en la que más confían los polacos. EFE

mag/jpm/jac