Popovich satisfecho por gran juego de Holiday, Middleton y Booker en Finales

Redacción deportes EE.UU., 18 jul (EFE).- El entrenador de la selección de baloncesto masculino de Estados Unidos, Gregg Popovich, antes que se disputase el sábado el quinto partido de las Finales de la NBA, que ganaron los Milwaukee Bucks (119-123), dijo que se sentía muy feliz por el gran rendimiento del base Jrue Holiday, el alero Khris Middleton y el escolta Devin Booker.

Los tres estarán con el equipo nacional cuando concluya la final, que podría ser el próximo martes con el sexto partido de la serie al mejor de siete que ahora está 3-2 favor de Milwaukee, donde se va a jugar. Anoche, los tres, en el quinto partido, se combinaron para anotar 96 puntos.

Su primera gran prueba de fuego la van a tener cuando se enfrenten a España en el último partido de exhibición, en el que Estados Unidos, a pesar de las ausencias de Holiday, Middleton y Booker, pretende demostrar los avances que han logrado en su preparación, además de incorporar al alero Keldon Johnson y el pívot JaVale McGee, sustitutos de Bradley Beal (Covid-19) y Kevin Love (baja forma).

'He visto los partidos', dijo Popovich hace unos días cuando se le preguntó si estaba viendo las Finales de la NBA. 'Tengo que admitir que veo a tres muchachos más de lo que veo a los equipos. Simplemente no puedo evitarlo. Sigo observándolos, sigo esperando que se mantengan saludables. Y luego, todos pensamos en cuál sería la mejor manera de incluirlos y mezclarlos en el grupo. No hay una fórmula mágica para eso'.

Pero tanto Popovich como la USA Basketball sabían que estaban tentando a la suerte al elegir jugadores que tenían la oportunidad de ir a las Finales de la NBA, pero no tenían otra opción dado el plazo.

Terminaron con tres y podrían haber sido más; los estadounidenses intentaron que el veterano base de los Suns, Chris Paul, se comprometiera a formar parte del equipo que viajase a Tokio, pero finalmente decidió no jugar en la selección nacional.

El avión, un vuelo charter, que transporta al equipo olímpico, al menos parte de el mismo, a Tokio, sale de Las Vegas el lunes por la mañana.

Esa será la parte, la prolongada ausencia de Holiday, Middleton y Booker con el equipo, que no gusta a Popovich, pero ya ha admitido que se siente muy 'satisfecho' de haber hecho su selección por el gran desempeño que están teniendo en las Finales, un buen augurio de todo lo positivo que pueden ofrecer al equipo nacional.

Además, Popovich tiene lazos muy profundos con el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer, su hombre de confianza de muchos años con los San Antonio Spurs y también con el de Phoenix, Monty Williams, que también lo tuvo entre sus asistentes.

A pesar de toda su experiencia y títulos, Popovich ha admitido que no está seguro de cómo va a funcionar la integración de Holiday, Middleton y Booker cuando lleguen al equipo, dado que no hay una fórmula mágica. EFE

