Populosa región de Sao Paulo da marcha atrás en su desescalada por contagios

Sao Paulo, 3 jul (EFE).- La región de Campinas, a unos 100 kilómetros de Sao Paulo y que supera el millón de habitantes, tuvo que dar marcha atrás en su plan de desescalada y volverá a la fase de máxima alerta a partir del lunes tras registrar un crecimiento en el número de hospitalizaciones.

Así lo anunció este viernes el Gobierno de Sao Paulo en una rueda de prensa en la que actualizó la situación sanitaria en el estado, el más poblado del país, con 46 millones de habitantes, y también el más castigado por la pandemia (más de 15.000 muertes y 300.000 casos).

'Todos nosotros queremos dejar atrás esta tempestad, pero la travesía aún no ha terminado. Por eso, no podemos y no vamos a relajarnos', señaló a los periodistas el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria.

De esta forma, Campinas, que cuenta con una población estimada en 1,2 millones, volverá a la llamada 'fase roja', en la que solo funcionan los servicios esenciales, después de experimentar un aumento en la tasa de ocupación de las camas de terapia intensiva, que hace unas semanas llegó a estar al 100 %.

No obstante, el alcalde de Campinas, Jonas Donizette, ya había anunciado horas antes que el municipio retrocedería a la etapa del plano de reapertura económica más restrictiva.

El avance de la pandemia por el interior del estado de Sao Paulo aún es preocupante y, con Campinas, ya son diez las regiones paulistas en la fase roja.

Por otro lado, la capital homónima y algunas localidades de su zona metropolitana continuarán en la fase tres o amarilla.

A pesar de que desde la semana pasada tenía permitido la reapertura con restricciones de bares, restaurantes y salones de belleza, el alcalde de la ciudad de Sao Paulo, Bruno Covas, decidió retrasar ese plazo hasta el próximo lunes.

'En los cinco indicadores que el estado (de Sao Paulo) utiliza para clasificar una región hemos obtenido buenos resultados', indicó Covas, enfermo de cáncer y quien llegó a contraer el coronavirus, aunque ya se recuperó.

El Gobierno de Doria también decidió incluir en esta fase amarilla la apertura parcial de gimnasios y, solo después de 28 días manteniéndose en esa etapa tres, la de los museos, bibliotecas, cines, teatros y salas de espectáculo.

Brasil es el epicentro latinoamericano de la pandemia y el segundo país con más contagios (casi 1,5 millones) y muertes (61.884) causadas por el patógeno, según el último balance del Ministerio de Salud. EFE