Popyrin, rival de Nadal: 'Veré su derrota ante Soderling'

Madrid, 5 may (EFE).- El australiano Alexei Popyrin, procedente de la fase previa, que superó al italiano Jannik Sinner, decimocuarto favorito por 7-6(5) y 6-2 para convertirse en el rival de Rafael Nadal en los octavos de final del Mutua Madrid Open, dijo que tendría que revisar la derrota del español ante el sueco Robin Soderling en Roland Garros del 2009 para obtener algún aprendizaje.

'Solo voy a salir y divertirme. Es el mejor de todos los tiempos en tierra batida. Hubiera preferido jugar con él en hierba o pista dura pero eso no puede ser aquí. Tengo que jugar con él en su superficie favorita y es el mejor en esta superficie y uno de los mejores de todos los tiempos. Tengo que salir y divertirme y poner un poco de táctica, tal vez ver un poco de su derrota en Roland Garros en el 2009 ante Robin Soderling. Tal vez pueda obtener alguna pista ahí', dijo Popyrin.

El jugador de Sydney, que este 2021 estrenó su palmarés al ganar en Singapur, 76 del ránking ATP, nunca se ha enfrentado al español.

'Me veo similitudes con Soderling. Veo un gran servicio y un gran golpe de derecha. Espero poder hacer lo que él hizo aunque va a ser difícil. Veremos', dijo el australiano.

'No voy a salir pensando que voy a perder. Voy a darlo todo, luchar. Con la creencia de que puedo jugar porque tengo nivel para jugar con él aunque sea en su superficie favorita y que juega en casa. Todo está a su favor en este momento pero no me importa ser el perdedor. He sido el perdedor durante gran parte de mi carrera', indicó Popyrin, que ha sobrepasado sus expectativas en Madrid.

'Para ser honesto al iniciar la semana no me veía muy confiado en las pistas de arcilla porque no tuve buenos resultados en otros torneos anteriores. Tuve partidos que tenía que haber ganado. Todos los que perdí fueron en tres sets menos uno. Fueron ajustados. Esta semana no tenía la menor confianza sobre todo jugando la previa. Ahora he recuperado la confianza', dijo.

Popyrin se mostró feliz por su victoria ante el italiano Jannik Sinner, uno de los jugadores más en forma del curso. 'Llegué al partido con confianza. no entré pensando que perdería o que me sacaría de la pista. Creo que mi juego está a la altura de los jugadores que están entre los veinte primeros. Es solo cuestión de tiempo', advirtió el australiano. EFE