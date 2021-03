Porro, sobre la llamada de Luis Enrique: 'El Sporting ha sido fundamental'

Lisboa, 15 mar (EFE).- El lateral derecho del Sporting de Portugal Pedro Porro reconoce en declaraciones a EFE que su paso por el Sporting, al que llegó esta temporada, 'ha sido fundamental' para entrar con 21 años en la convocatoria de la selección absoluta española anunciada hoy por Luis Enrique.

No esconde la felicidad y asegura que 'estaba en casa' cuando recibió la llamada. 'Hablé de inmediato con mi familia, fue una gran alegría'.

'Lloramos de emoción, a decir verdad', reconoce el jugador, que se ha convertido en un referente de la banda derecha del Sporting, equipo líder de la Liga Portugal y el único imbatido de las grandes ligas europeas.

'Estoy muy contento', insistió el jugador, que reconoce que la convocatoria con la absoluta, tras haber pasado por la sub-21, 'marca un objetivo más' en su carrera.

Está convencido, explicó a EFE, de que puede aportar a La Roja 'ambición, ganas y, sobre todo, la raza que me caracteriza en el juego'.

'Soy un chico humilde que nunca se rinde, que va siempre a por todas... Estoy un poco nervioso, daré lo mejor de mí, como hago con mi club', afirmó.

El carrilero, que lleva este año 4 goles en 29 encuentros, reconoce la evolución positiva que ha experimentado con el club de 'los leones'.

'Sí que es verdad que cuando llegué (en verano) me faltaba ese pelín de ritmo que no tenía el año pasado, pero poco a poco con la ayuda de mis compañeros he sacado esa fuerza que no tenía el año pasado y he evolucionado a pasos agigantados.

Pedro Porro, cedido por el Manchester City al Sporting para las próximas dos temporadas, llegó a Lisboa tras pasar una campaña con pocas oportunidades en el Real Valladolid.

'Siempre es bueno tener a gente buena al lado y yo creo que en ese aspecto estoy muy feliz y se ve en el campo', explicó.

En el Sporting 'me han dado la confianza y sin la confianza el jugador no da el cien por cien de él. Yo, en este caso, estoy dando el 200% para seguir en mi línea de crecer día a día y espero seguir así', concluyó el futbolista natural de Don Benito (Badajoz). EFE