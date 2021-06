Portavoz del CICR: 'Lo que más necesitan los yemeníes es comida'

Francesca Cicardi

El Cairo, 1 jun (EFE).- La necesidad más urgente de los yemeníes es asistencia humanitaria en forma de alimentos, con 14 millones de personas que no tienen asegurado un plato de comida al día, alertó en una entrevista con Efe el portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el Yemen, Basheer Al Selwi.

'25 millones de personas de un total de unos 30 millones necesitan asistencia humanitaria y 14 millones necesitan asistencia urgente porque no saben de dónde van a sacar su siguiente plato de comida', afirmó el portavoz de una de las principales organizaciones que opera en el Yemen.

Después de seis años de conflicto armado, la situación humanitaria es 'una catástrofe'.

Otro ejemplo son los 20 millones de yemeníes que no tienen acceso a servicios de salud ya que el 50 % de las infraestructuras de este sector han sido destruidas por la guerra entre los rebeldes hutíes y las fuerzas gubernamentales, apoyadas por una coalición militar que interviene en el Yemen desde 2015.

LA PANDEMIA EXACERBA EL SUFRIMIENTO

Además de la falta de servicios básicos, el 50 % de los alumnos no han podido recibir educación este año por la pandemia, pero incluso antes de la aparición de la covid-19 los maestros no acudían a sus puestos de trabajo porque están desplazados por el conflicto o no reciben sus salarios desde hace cuatro años, explicó Al Selwi.

'La gente sufre mucho y su sufrimiento se ha visto exacerbado por la covid-19' desde 2020, destacó Al Selwi, señalando que uno de los factores que ha contribuido a ese malestar es la falta de remesas de los más de 5 millones de yemeníes que viven y trabajan en Arabia Saudí y que no han podido enviar dinero a sus familias.

Asimismo, muchos suministros no han podido llegar al país desde el comienzo de la pandemia, sobre todo material médico, sin embargo Al Selwi consideró que el coronavirus no es la principal preocupación para los yemeníes, en medio del conflicto y otras enfermedades como el cólera o la difteria.

'Los yemeníes tienen más miedo del hambre que de la covid-19', afirmó, sobre todo los niños que son los que más padecen la desnutrición, pero para todos 'es muy difícil, como seres humanos, depender de otros' para poder comer y subsistir.

URGE UNA SOLUCIÓN POLÍTICA

En su opinión, en el Yemen urge 'una solución política pacífica al conflicto para poner fin al sufrimiento de todos los civiles inocentes', porque la situación degenerará aún más con el paso del tiempo, con la guerra que entró el pasado marzo en su sexto año.

Por ello, desde el CICR quiere lanzar un mensaje a la comunidad internacional: el Yemen necesita apoyo humanitario pero también presión para que las partes beligerantes se sientan a la misma mesa a negociar, después de años de estancamiento del proceso de paz.

El propio enviado especial de Naciones Unidas para el Yemen, Martin Griffiths, admitió este lunes estar 'frustrado' porque no se ha logrado todavía alcanzar un acuerdo para poner fin a las hostilidades y devolver a la población a una 'vida normal'.

Actualmente, en el frente de batalla más caliente, en la provincia de Marib (centro), 'la situación es muy difícil porque miles de familias se han visto desplazadas' por los enfrentamientos entre los hutíes y las fuerzas leales al Gobierno desde el pasado febrero, cuando los rebeldes chiíes lanzaron una ofensiva para hacerse con más territorio en esta región petrolífera estratégica.

Además, la capital provincial, llamada Marib y controlada por el Gobierno reconocido internacionalmente, ha acogido el 70 % de los desplazados internos del Yemen desde 2020, porque era considerada una zona segura, pero 'si los choques alcanzan la ciudad sería un auténtico desastre', alertó Al Selwi.

'Los que se han establecido allí no tienen otro sitio adonde ir', agregó. EFE

ar-fc/cgs/ah