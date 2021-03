Portugal celebra su reinado en el triple salto europeo

Andrea Caballero

Lisboa, 8 mar. (EFE).- Portugal reina en el triple salto tras los oros logrados en el Europeo de Atletismo en pista cubierta de Torún, Polonia, por el cubano nacionalizado portugués Pedro Pichardo y la atleta Patrícia Mamona. Además, la luso-camerunesa Auriol Dongmo también fue oro en lanzamiento de peso.

'Las lágrimas de oro' de Mamona, que rompió a llorar emocionada al término de la prueba, o la determinación de Pichardo copan hoy las portadas de los principales rotativos portugueses, tanto deportivos como generalistas.

Dos días antes, el atleta Pedro Pichardo aseguraba que su objetivo era 'ser el mejor del mundo' en la modalidad de triple salto.

Las reacciones al triple triunfo luso no se han hecho esperar: António Costa, presidente de Portugal, ha felicitado tanto a Pichardo como a Mamona en sus redes sociales; elogiando la 'gran conquista' del primero y la 'excelente forma de terminar el campeonato' de la segunda.

Pichardo, que pertenece al Benfica, 'es una referencia en el deporte por su espíritu deportivo, por su ambición y por su trabajo' señaló el presidente del club encarnado, Luís Filipe Vieira, en un comunicado emitido tras la victoria, quien además destacó que 'el país entero está orgulloso' del oro del caribeño.

El Sporting también festejó en sus redes sociales el triunfo de su 'leona' Patrícia Mamona, que es una de las 'grandes esperanzas' del atletismo portugués

PICHARDO DESERTÓ EN 2017

El atleta proveniente de Cuba, que desertó de la delegación de su país en 2017 y se asentó en Portugal como refugiado hasta obtener la nacionalidad, obtuvo la victoria ayer domingo con una marca de 17,30 metros.

'Me ha dado el oro, pero no ha sido un buen salto', dijo Pichardo después, destacando que había cometido 'varios errores' lo que le había impedido saltar más lejos, no para 'batir un récord nacional', sino porque 'hay atletas que saltan más que esto'.

Pichardo comenzó su andadura en el atletismo al debutar con triunfo en el Campeonato Mundial Junior de Barcelona en 2012, donde registró una marca de 16,79 metros.

A pesar de su notable rendimiento físico, una lesión en el tobillo derecho le apartó de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ya que las autoridades deportivas de Cuba denegaron su participación ante el temor de que su micro-fractura se agravase.

En 2017, Pichardo se marchó de la concentración cubana y partió hacia el Benfica portugués, con quien ha competido desde entonces, primero con un estatus de refugiado en el país y, posteriormente, con la nacionalidad lusa a partir de diciembre de ese mismo año.

MAMOMA, ORO Y RÉCORD PORTUGUÉS

El siguiente laurel llegó ese mismo día por la tarde de la mano de Patrícia Mamona quien, con un salto de 14,53 metro, rompió con el récord nacional luso y se subió de nuevo a un podio en el que no estaba desde los Europeos de Ámsterdam de 2016.

La atleta de ascendencia angoleña, que tan solo un mes y medio antes se encontraba tan enferma de Covid-19 que 'hasta ir al baño era un suplicio', rebañó el oro por un centímetro a la española Ana Peleteiro, que tuvo que contentarse con la plata.

'Aunque sea plata, me sabe a oro', reivindicó la gallega, gran favorita de la edición, ya que arrastraba grandes molestias en 'isquios, espalda y cabeza, que me decía que no y yo me decía que sí'.

Mamona, quien además de su trayectoria como atleta también estudió Medicina en la Universidad de Carolina del Sur, gracias a una beca de estudios, es conocida por su activismo contra el racismo en Portugal.

En septiembre de 2018, la atleta denunció el trato discriminatorio de una conocida discoteca de Lisboa, que no le había permitido entrar junto a su grupo de amigos por el color de su piel, y denunció que, aunque estas actitudes son 'tristes', siguen sucediendo en Portugal.

El 'alto vuelo' de la concentración de Portugal para conseguir esta triple gloria también ha sido muy celebrada: Portugal suma, con estas tres nuevas adquisiciones, 25 medallas en competiciones europeas.

La próxima cita en la que ya piensan estos laureados es la de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados durante un año debido a la pandemia de covid-19, donde esperarán batir sus propias marcas y volver a saborear, una vez más, el oro. EFE