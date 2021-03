Portugal envía una canción en inglés a Eurovisión por primera vez

Lisboa, 9 mar (EFE).- La canción 'Love is on my Side' del grupo The Black Mamba representará a Portugal en el próximo Festival de Eurovisión y se ha convertido en el primer tema íntegramente en inglés que el país luso escoge en los 51 años de participación.

El Festival de la Canción de Portugal, cita en la que se elige cada año el representante luso en Eurovisión, culminó con la elección de la canción 'Love is on my Side' del grupo The Black Mamba, un tema íntegramente en inglés que se alzó con la victoria en una final muy reñida.

Basada en una historia real, 'Love is on my Side' relata la vida de una joven cuya adicción a las drogas la llevaron a la prostitución.

'No lo esperábamos' declararon los integrantes de la banda a medios locales, que señalaron que 'cantar en inglés' era una desventaja frente a los temas en portugués de los otros participantes.

The Black Mamba, que en la final recibió 20 puntos -10 del jurado y 10 del público- empató con la cantante Carolina Deslandes, también con 20 puntos -12 del jurado y 8 del público- por su balada 'Por um Triz'.

Finalmente, la balada en portugués quedó segunda tras aclararse que en caso de empate el ganador es quien acumulase más apoyo del público, informaron los organizadores durante la gala, lo que hizo a The Black Mamba alzarse con el primer puesto.

'Love is on my Side' representará a Portugal en Róterdam (Países Bajos) en la edición 2021 de Eurovisión que se retoma tras haberse cancelado el año pasado debido a la pandemia.

Portugal ha ganado una vez el festival, en 2017, cuando Salvador Sobral y su 'Amar pelos dois' se alzaron con la victoria, lo que permitió que Lisboa acogiese el certamen el año siguiente. EFE