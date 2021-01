Portugal insiste en una estrategia UE de vacunación lo más coordinada posible

Bruselas, 8 ene (EFE).- La ministra portuguesa de Sanidad, Marta Temido, señaló este viernes que la Unión Europea debe mantener sus esfuerzos comunes a la hora de negociar la compra de vacunas y sumar financiación conjunta para continuar luchando contra la pandemia de coronavirus, lo que consideró 'el camino a seguir'.

'Hemos aprendido que trabajar juntos es el mejor camino para guiarnos como grupo', explicó la ministra en una rueda de prensa con los corresponsales de Bruselas con motivo del inicio de la presidencia portuguesa del Consejo.

Temido respondió así a preguntas sobre los 30 millones de dosis adicionales de la vacuna que Alemania ha pactado con Pfizer y BioNTech y que el país ha adquirido de forma bilateral con los laboratorios pese a que los Estados miembros se habían comprometido a no negociar bilateralmente con los fabricantes en paralelo a la Comisión Europea.

'Algunos países han comprado vacunas por su lado, estas compras fueron hechas después de las negociaciones conjuntas a nivel europeo. Continuaremos uniendo esfuerzos y, bajo nuestra presidencia, queremos ejercitar esfuerzos de coordinación', dijo Temido, sin mencionar expresamente a Alemania.

La titular de Sanidad portuguesa incidió en que uno de los objetivos de su presidencia será 'asegurar que ningún país sufre por las compras (bilaterales) que hagan otros países' e incidió en que 'respetar las reglas sobre transparencia' en la compra de estos fármacos 'es el camino a seguir'.

Por otro lado, declinó pronunciarse sobre si los países de la Unión Europea deben hacer obligatoria o no la vacunación contra el covid-19 y añadió que este asunto 'aún no está en la mesa' porque los países no cuentan con suficientes dosis como para pensar en más allá de los grupos vulnerables.

'Los cuellos de botella en producción y particularmente en la administración de la vacuna en cada país también son aspectos fundamentales. En la presidencia asumimos que lo que tenemos que hacer es asegurar la coordinación del proceso completo, respetando los poderes y la autonomía de cada Estado miembro', concluyó la ministra. EFE

