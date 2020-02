Portugal no ve 'aceptable' suspensión de TAP en Venezuela y usará diplomacia

Lisboa, 18 feb (EFE).- El ministro de Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, declaró hoy que no considera 'aceptable' la suspensión por 90 días de las operaciones de la aerolínea TAP en Venezuela decretada por el Gobierno de ese país, y señaló la diplomacia como el camino a seguir para resolver este asunto.

'No considero aceptable (la suspensión), incluso porque no se hizo ninguna investigación, no fue presentada ninguna prueba que pudiese ser escrutada objetivamente, ni siquiera fue dado a la compañía aérea el derecho de presentar sus razones', sostuvo Santos Silva a la emisora portuguesa TSF.

TAP, cuyo mayor accionista es el Estado portugués, ha visto suspendidas sus operaciones durante 90 días por parte del Gobierno de Nicolás Maduro tras la apertura de una investigación por el presunto ingreso de explosivos en un vuelo de esta empresa.

Las pesquisas se refieren a presuntos fallos en la seguridad en el vuelo TP173 que llegó a Caracas procedente de Lisboa hace una semana, en el que viajaban el líder opositor Juan Guaidó -a quien más de 50 países reconocen como presidente interino- y su tío, Juan José Márquez.

El Gobierno de Nicolás Maduro dijo ese mismo día que el tío de Guaidó, a quien apresaron, transportó en ese vuelo explosivos sintéticos, chalecos antibalas no declarados y un plan, redactado en inglés, para cometer atentados en el país.

El ministro portugués ha respondido este martes asegurando que 'no hay ninguna cosa que TAP haya hecho que justifique' la suspensión.

Santos Silva agregó que Portugal usará ahora 'todos los medios diplomáticos' de los que dispone para hacer frente a la situación, que, sostuvo, perjudica a venezolanos y a la población portuguesa residente en el país caribeño.

'La TAP es una de las pocas compañías aéreas internacionales que realiza vuelos regulares a Caracas. Suspender esos vuelos significa, una vez más, perjudicar a la población de Venezuela y perjudicar, específicamente, a la comunidad portuguesa en Venezuela', afirmó el ministro, quien admitió que las relaciones entre ambos países 'fueron mejores' en el pasado.