Portugal registra pico de recuperados a un día de ampliar su desescalada

Lisboa, 17 may (EFE).- Portugal registró en las últimas 24 horas su mayor número de recuperados diarios hasta la fecha, 814 personas, un día antes de proseguir con la segunda fase de desescalada ante la pandemia de coronavirus, que ha dejado 1.218 fallecidos en el país.

Según los datos divulgados hoy por la Dirección General de Salud (DGS), Portugal suma 29.036 casos positivos de Covid-19, un 0,78 % más que ayer, una tendencia de subida que se ha mantenido estable en los últimos días.

Los recuperados totales ascienden a 4.636 y el número de fallecidos alcanzó las 1.218 personas, 15 más en las últimas 24 horas.

Además, se ha reducido el número de personas hospitalizadas (649, ocho menos que el sábado), incluidas las que permanecen en unidades de cuidados intensivos (108, siete menos).

A punto de entrar en la segunda fase de desescalada, Portugal ha reforzado además el número de test y desde el 1 de marzo se han realizado cerca de 636.000 pruebas de diagnóstico, aseguró en rueda de prensa el secretario de Estado de Salud, António Lacerda Sales.

El secretario avanzó que el pasado jueves, 14 de mayo, fue el día que más test se han realizado desde que el virus llegó al país, con cerca de 17.750 pruebas.

Portugal se prepara para dar un paso más en su desconfinamiento este lunes, cuando abrirán los restaurantes -con limitación del 50 %-, las terrazas y las tiendas de hasta 400 metros cuadrados -hasta ahora sólo podían abrir las de hasta 200 metros-.

También retomarán las clases presenciales los alumnos de los dos últimos cursos de secundaria (16 y 17 años), se abrirán las guarderías y se retomarán las visitas a las residencias de ancianos, con restricciones.

'Portugal inicia mañana la segunda fase de desconfinamiento. El miedo no nos debe paralizar, sino hacernos más atentos y vigilantes, y preocuparnos por nuestra salud y la de quienes nos rodean', avisó el secretario de Estado de Salud.

Lacerda Sales fue cuestionado además por una noticia del diario 'Público', que avanzaba que el Estado había comprado 3 millones de mascarillas que no estaban certificadas, y aseguró que ya han pedido explicaciones a los proveedores.

'Esas mascarillas no fueron distribuidas y el pago no será efectuado hasta que no haya un esclarecimiento de la situación', garantizó. EFE