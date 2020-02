Portugués Da Costa presume velocidad de su auto en la altura mexicana

México, 15 feb (EFE).- El piloto portugués Antonio Felix da Costa del equipo DS Techeetah, presumió este sábado que tener un auto tan veloz fue la clave para remontar de la posición nueve a la segunda con la que terminó el Prix de la Ciudad de México.

'El resultado de la clasificación no reflejaba lo rápido que era el coche, mi coche es muy rápido y lo pude demostrar', dijo el piloto luso al final de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

Da Costa arrancó en la posición nueve la cuarta fecha del serial de Fórmula E y remontó posiciones hasta alcanzar la segunda plaza en una carrera que ganó el neozelandés Mitch Evans.

'La verdad es que me divertí mucho porque moví el auto como quise desde la primera vuelta, desgraciadamente no pude alcanzar a Mitch (Evans), él hizo muy buen trabajo, pero estamos regresando en este campeonato', confesó Da Costa.

Evans del equipo Panasonic Jaguar Racing, vencedor de la carrera dio todo el mérito de la victoria a su equipo.

'Fue una muy buena carrera, pero esto empezó con un gran trabajo de mi equipo en la calificación. Entramos rápido en ritmo y mantuvimos la forma para llegar al final con la energía suficiente y es una gran satisfacción ganar', manifestó.

Para el brasileño Lucas di Grassi del equipo Audi Sport AB Schaeffler, uno de los favoritos de la afición mexicana por sus dos triunfos en anteriores premios de Fórmula E en México, la carrera demostró que a su equipo le faltó estrategia.

'No tenemos una visión de estrategia en pista y no hacemos la diferencia sin esa estrategia, sin embargo me voy bien porque con las condiciones de hoy ir del 15 al sexto, pues, simplemente me voy bien', explicó.

El tercer lugar de la carrera fue para el suizo Sébastien Buemi del equipo Nissan E. Dams. Buemi aceptó que no pudo soportar la presión de Da Costa y se tuvo que conformar con la tercera plaza.

'Estoy contento, traté de mantenerme en el segundo lugar, desgraciadamente el Techeetah de Felix fue muy rápido el día de hoy, y no pude soportarlo, pero el resultado se siente bastante bien', resaltó el suizo. EFE