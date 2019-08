$!Posible sucesor de Gobernador de Puerto Rico dice que este viernes se pasará página

El abogado Pedro Pierluisi, nominado a Secretario de Estado y uno de los posibles sustitutos del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se dirigió este jueves al pueblo puertorriqueño a quien dijo tener fe de que a partir de mañana “comencemos a pasar la página de los acontecimientos tan lamentables de las pasadas semanas”.

“Hoy más que nunca nuestro pueblo necesita un liderato sensato y receptivo, firme, pero a la vez sensible, para que el gobierno cumpla con tus necesidades, te brinde los servicios que te mereces y responda a tus aspiraciones”, dijo en un mensaje de video.

La crisis generada tras la reciente dimisión del gobernador de Puerto Rico, cuya renuncia se oficializa este viernes, se agravó este jueves después de que la Cámara de Representantes y el Senado de la isla decidieran aplazar a días distintos la confirmación de Pierluisi como secretario de Estado, y, por ende, gobernador.

“Yo sé que tu tenías la esperanza de que este nombramiento se atendiera hoy. Yo lo entiendo. Es lógico. A ti, a todos, nos urge certeza y tranquilidad”, dijo al respecto.

“Nuestro pueblo se merece un proceso ágil y ordenado para la sustitución del Gobernador”, recalcó.

Lea también Los puertorriqueños no saben quién los gobernará este viernes

Además indicó que se debe al pueblo de la isla: “Tú me conoces y sabes que desde el servicio público siempre he trabajado poniendo a Puerto Rico primero. En medio de esta tormenta que hemos estado viviendo todos, me he puesto a tu disposición, ofreciéndote lo mejor de mí, para llevarnos a puerto seguro”.

Tras agradecer que la Cámara de Representantes el que le haya citado mañana para contestar cualquier pregunta y “atender cualquier inquietud en cuanto a mi nombramiento”, dijo que Puerto Rico conocer su “hoja de servicio como Secretario de Justicia por cuatro años y como Comisionado Residente por ocho años”.

Años, dijo, en los que abogó “por ti desde esos cargos, y cuando sea tu gobernador, mi lealtad seguirá estando contigo, y te defenderé donde sea, ante el gobierno federal, ante la Junta Fiscal y ante cualquiera! Esa experiencia de trabajo por nuestra gente, así como mis años en la práctica privada, me hacen sentir totalmente capacitado para tomar las riendas de nuestro gobierno. Es mucho lo que hay que hacer y no tenemos tiempo que perder”.

“Tú y todo el pueblo se han expresado. Han pedido unidad de propósito, prioridades claras y sensibilidad hacia sus necesidades. Yo te he escuchado y tú eres mi norte”, dijo, a la vez que se mostró confiado en que con el “favor de Dios pronto pueda comenzar a servirte, ahora como tu gobernador”.

“Juntos vamos a lograr que Puerto Rico brille de nuevo”, concluyó.

Por mandato constitucional le debería suceder el secretario de Estado, puesto vacante actualmente, seguido del secretario de Justicia, cargo que ostenta Wanda Vázquez.

El miércoles Rosselló propuso a Pierluisi como candidato a la secretaria de Estado, quien juró su cargo a falta de ser confirmado este jueves por la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, la Cámara de Representantes aplazó la decisión hasta mañana, mientras que el Senado lo hará el lunes.

Los interrogantes surgen de la interpretación que los propios legisladores, analistas, abogados y medios locales hacen de la Constitución de Puerto Rico y de una enmienda a la Ley 7 de 1952 que establece la sucesión al cargo de gobernador.

La Carta Magna señala que un secretario de Estado que no haya sido confirmado por el Senado y la Cámara de Representantes puede ejercer funciones como gobernador interino si se produce la ausencia transitoria del gobernador.

Tras la reunión de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, dijo en una conferencia de prensa que el solo hecho de que una de las dos Cámaras rechace la propuesta de Pierluisi como secretario de Estado, no le permite ser gobernador.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera, dijo que “no hay crisis constitucional ya que Pierluisi ya fue juramentado” ayer, a falta de su confirmación hoy, que finalmente no se ha llevado a cabo.

Sin embargo, no respondió a preguntas de los senadores de la oposición, de quien se haría cargo de la gobernación. EFE