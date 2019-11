Posible vínculo del presidente catalán con radicales detenidos centra campaña

Madrid, 7 nov (EFE).- La posible cooperación entre el presidente de la región española de Cataluña, el independentista Quim Torra, y siete radicales catalanes detenidos en septiembre por presunto terrorismo protagonizó este jueves la campaña para las elecciones generales españolas del domingo próximo.

Los interrogatorios a algunos detenidos, que se filtraron a la prensa, señalan que los arrestados admitieron que tenían planeado ocupar el Parlamento catalán junto con Torra para proclamar la independencia.

Esa ocupación sería una respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo español que el pasado 14 de octubre condenó a penas de entre 9 y 13 años de prisión a nueve líderes del intento independentista ilegal de 2017.

Uno de los dos detenidos que accedió a declarar señaló al juez que el plan de ocupar el Parlamento regional 'venía de Presidencia', según el sumario del caso.

Añadió que la financiación del plan procedería de un organismo autónomo. 'Me dijeron que no me preocupara, porque dinero hay', añadió el acusado, quien recalcó que la ocupación sería durante una semana porque el presidente 'iba a declarar la independencia'.

Los siete detenidos, todos ellos integrantes del grupo radical Comités de Defensa de la República (CDR), fueron arrestados el 23 de septiembre en posesión de sustancias para la fabricación casera de explosivos, que en algunos casos ya habían probado en un lugar aislado.

También se les intervinieron mapas y fotografías de comisarías, policías y torres eléctricas.

Un juez de la Audiencia Nacional decretó en septiembre prisión provisional para todos ellos acusados de terrorismo.

El sumario, al que tuvo acceso Efe, señala que según el juez los detenidos se dividían en un grupo encargado de preparar explosivos en laboratorios clandestinos y otro que debía ejecutar las acciones y recopilar información sobre los posibles objetivos, con el fin de perpetrar actos con un carácter 'netamente subversivo y desestabilizador' para 'alterar gravemente la paz pública'.

Tras las informaciones publicadas, el presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, emplazó a Torra a aclarar la 'veracidad' de sus supuestos vínculos con los CDR detenidos.

Torra 'desmiente' esas informaciones 'y no les da ningún tipo de credibilidad. Asimismo, afirma no haber tenido ninguna relación con los detenidos', señala en un comunicado la Oficina del Presidente catalán.

El partido liberal Ciudadanos pidió a la Fiscalía General del Estado que actúe de oficio sobre esa supuesta vinculación de los CDR con Torra y ha dicho que el presidente catalán 'no puede estar ni un minuto más' al frente del Ejecutivo autónomo

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso por Barcelona del conservador Partido Popular (PP), Cayetana Álvarez de Toledo, pidió que se impute judicialmente al presidente catalán.

En cambio, una candidata del partido independentista de izquierda ERC, Marta Rosique, pidió explicaciones a Pedro Sánchez y no al presidente catalán por lo que denominó una 'filtración electoralista' del sumario. EFE