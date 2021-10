Positivo por covid del colombiano Jossimar Calvo, que se perderá la final

Tokio, 21 oct (EFE).- El gimnasta colombiano Jossimar Calvo, que este miércoles se clasificó para la final de los campeonatos del mundo de gimnasia artística que se disputan en Kitakyushu (Japón), dio positivo por covid y no podrá seguir compitiendo.

'Gracias a Dios y a seguir los cuidados médicos; pronto regresaré a Colombia a seguir construyendo paso a paso los objetivos', escribió Calvo en sus redes sociales, tras dar las gracias a su equipo y a su país por 'su apoyo incondicional siempre'.

'Resiliencia, siempre resiliencia', proclama el gimnasta.

La cadena estatal nipona NHK informó en la víspera de que un gimnasta de nacionalidad colombiana y sin identificar había dado positivo por covid, por lo que los responsables de la organización procedieron a ponerlo en aislamiento y a desinfectar las instalaciones donde había entrenado y competido el deportista.

El mismo medio señaló que el gimnasta no presentaba síntomas de la enfermedad y que dio positivo en el test PCR al que debía someterse días antes de su partida prevista de Japón. Otros atletas que tuvieron contacto cercano con él también fueron testados y puestos en aislamiento, según el protocolo anticovid de la organización.

La existencia de un positivo entre los competidores también fue revelada ayer por algunos de ellos, que lamentaron la interrupción del ritmo normal de la competición para proceder a la desinfección de las instalaciones.

'Me entristece haber entrenado hasta este punto solo para que me quiten la tiza y me digan que espere 1 hora y 30 minutos antes de competir. Debido a que un competidor en la subdivisión anterior dio positivo por covid. Es hora de volver a casa y esperar que no haya otros mundiales como este', lamentó el irlandés Rhys Mcclenaghan.

La plaza que deja libre Jossimar Calvo en la final del viernes será ocupada por el austriaco Alexander Benda, que era el primer reserva.

El colombiano y el brasileño Caio Souza eran los únicos gimnastas sudamericanos que se habían clasificado para la final. EFE

