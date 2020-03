Pospuesta por tercera vez la sesión parlamentaria para votar Gobierno iraquí

Bagdad, 1 mar (EFE).- El Parlamento iraquí pospuso este domingo la sesión prevista para hoy para aprobar el nuevo gabinete del primer ministro, Mohamed Taufiq Alaui, debido a la falta de cuórum en la Cámara, que por tercera vez esta semana se ha visto obligada a retrasar la votación.

Un miembro de la oficina de información del Parlamento, Ahmad al Bayati, informó a Efe de que la sesión fue pospuesta por falta de cuórum debido a la ausencia de varios partidos y grupos parlamentarios.

Según Al Bayati, los diputados kurdos, la coalición suní Fuerzas Iraquíes y el partido islámico Al Fadila, entre otros, no entraron al hemiciclo este domingo.

La sesión fue fijada para hoy, después de que el viernes el Parlamento aceptara posponer la sesión prevista para el 29 de febrero, a petición de Alaui.

En un primer momento, la votación tenía que tener lugar el 27 de febrero, pero tampoco se dio el cuórum en la Cámara por lo que la sesión fue pospuesta hasta el sábado.

Varios grupos parlamentarios se han declarado en contra de la designación de Alaui por considerar que no cumple los requisitos para hacer frente a la situación de crisis, con manifestaciones en las calles desde octubre.

Un diputado de la coalición Fuerzas Iraquíes, Ahmed Abdalá al Yaburi, dijo hoy en un comunicado que 'las fuerzas políticas no tienen desacuerdos personales con Alaui, sino que rechazan sus políticas y prioridades a la hora de formar el Gobierno, que están lejos de la representación justa' de sus socios en el Ejecutivo.

Tras el nombramiento de Alaui el pasado 1 de febrero, el movimiento popular no se mostró satisfecho porque el exministro de Telecomunicaciones no había luchado contra la corrupción cuando ocupó el cargo y no es una figura independiente.

Alaui tiene un plazo de 30 días para presentar sus candidatos a ministros y obtener la confianza del Parlamento.

Las protestas que sacuden el país desde el pasado 1 de octubre forzaron la dimisión de Adel Abdelmahdi en noviembre, apenas un año después de que consiguiera formar su Ejecutivo, también tras varios meses de negociaciones con las fuerzas políticas. EFE