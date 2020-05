Pospuesto el juicio a una bloguera acusada de ofender al Islam

Túnez, 27 may (EFE).- El tribunal que debe juzgar por ofensas a la religión a la bloguera tunecina Emna Chergui, cofundadora de la primera asociación de ateos creada en el norte de África, pospuso la primera vista, que debería haberse celebrado hoy, informaron a Efe fuentes judiciales.

Según las mismas, el jefe de la sala ordenó que el inicio del juicio se aplazara al 2 de julio debido a la sobresaturación alegando que había 'demasiadas audiencias el mismo día'.

El proceso de la joven, de 27 años, se realiza por publicar en las redes sociales un texto en el que reinterpretraba un versículo de El Corán, el libro sagrado de los musulmanes, y lo transformaba en una oración satírica por el estallido de la pandemia del COVID-19, proceso denunciado por Amnistía Internacional (AI).

Desde entonces, Chergui no solo ha sido encausada por la Justicia tunecina en una caso vinculada con la libertad de expresión si no que ha recibido, además, decenas de insultos y amenazas de muerte o de violación que según AI las autoridades locales 'no han investigado'.

'El procesamiento de Emna es otro ejemplo de cómo, a pesar del progreso democrático de Túnez, las autoridades continúan usando la ley represiva para socavar la libertad de expresión', denunció en la nota Amna Guellali, directora adjunta de la organización en el norte de África.

“Es inaceptable que alguien enfrente a una pena de prisión de hasta tres años solo por compartir una publicación satírica en Facebook. Tal juicio envía un mensaje de que cualquiera que se atreva a expresar una opinión controvertida en las redes sociales corre el riesgo de ser castigado. Por eso pedimos a las autoridades que cancelen de inmediato el proceso, investiguen las preocupantes amenazas de muerte y violación que ha estado recibiendo y se aseguren de que esté protegida', agregó.

Según la bloguera, de 27 años, las amenazas comenzaron a llegar el mismo 2 de mayo después de que compartiera una foto que contenía un texto satírico que imitaba el formato de una sura coránica en el que mencionaba que el virus había llegado de China y pedía a las personas que se lavaran las manos.

Dos días después, la policía judicial convocó a Chargui, quien fue interrogada 24 horas después en presencia de su abogado y remitida a un tribunal, esta vez ya sin la presencia del letrado.

De acuerdo con la versión de AI, un panel de siete personas la interrogó durante media hora, en una vista que incluyó preguntas relacionadas con su fe y con la visita a un psicoterapeuta, 'sugiriendo que podría estar mentalmente perturbada'.

El 6 de mayo, el fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Túnez la acusó de 'incitar al odio entre religiones a través de medios hostiles o violencia' y de 'ofender a las religiones autorizadas' en virtud de los artículos 52 y 53 del Código de prensa tunecino.

De ser declarada culpable, podría ser condenada a una pena máxima de hasta tres años de prisión y una multa de hasta 2.000 dinares tunecinos (unos 600 euros). EFE