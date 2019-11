Pozuelo: 'El primer gol nos mató y el árbitro estuvo pésimo'

Seattle (EE.UU.), 10 nov (EFE).- El delantero español Alejandro Pozuelo, del Toronto FC, que vivió su primera gran final de la MLS Cup en temporada de debutante en la liga, mostró su frustración y tristeza tras la derrota por 3-1 que su equipo sufrió ante los Sounders FC de Seattle, de quien dijo que no se mereció el triunfo.

'Sinceramente no hicieron buen fútbol, su mérito fue que marcaron un gol de suerte por un rechace de nuestro defensa Justin (Morrow), que nos mató psicológicamente, y luego los otros llegaron cuando arriesgamos para buscar el empate', declaró Pozuelo, de 28 años, que esta temporada firmó por cuatro y 18,5 millones de dólares (16,7 millones de euros). 'El árbitro tenía que haber pitado falta antes de la acción del gol'.

Pozuelo, que destacó el gran partido que había hecho su equipo, reconoció que al final no tuvieron la suerte de haber marcado antes el gol ni tampoco que el árbitro hubiese pedido el VAR para la jugada que precedió a la del 1-0 de los Sounders marcado por el defensa holandés de origen surinamés Kelvin Leerdam, que reiteró había sido la 'clave' del partido.

'Creo que para eso está el VAR, cuando hay alguna duda, pero nuestro equipo hizo un buen partido, el entrenador también presentó un buen planteamiento, como se pudo ver que ellos no hicieron nada durante la primera parte, no sabían a lo que jugaban', valoró Pozuelo. 'Pero llegó su primer gol y ahí todo cambió'.

El delantero español reconoció que el objetivo del equipo era proclamarse campeón, pero que estaban contentos con el partido que habían hecho, de la temporada, que también había sido buena, y tendrían que pensar de cara a la próxima.

'Nuestro objetivo era llegar a los playoffs, hacer un buen fútbol y alcanzar la final, algo que logramos tras importantes triunfos frente al New York City y al Atlanta United, pero esa experiencia no tuvo la recompensa de la victoria en el partido decisivo', admitió Pozuelo. 'Ahora ya solo queda pensar en el futuro'.

Pozuelo insistió que el árbitro del encuentro, Allen Chapman, no estuvo bien, y siempre en sus acciones favoreció la estrategia de los Sounders FC.

'No señaló dos faltas claras, especialmente la que preció al primer gol de ellos, luego permitió que los Sounders le quitasen ritmo al partido y no sancionó entradas duras como la que me hicieron la primera parte', reclamó Pozuelo. 'Nunca me gusta hablar de los árbitros, pero creo que esta vez no estuvo bien y nos perjudicó'.EFE

rm/mbj/ga