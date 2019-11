Pozuelo, el sevillano recomendado por Vázquez que hizo olvidar a Giovinco

Redacción deportes, 9 nov (EFE).- El jugador sevillano Alejandro Pozuelo hace apenas ocho meses que comenzó su andadura en la MLS al llegar transferido por el Genk belga al Toronto y el domingo será el jugador franquicia indiscutible del equipo canadiense que por tercera vez en cuatro temporadas va a disputar la final de liga.

Pozuelo, de 28 años, en tan poco tiempo no solo ha puesto a Toronto de nuevo en la cima del fútbol de la MLS sino que además hizo olvidar de inmediato la salida del internacional italiano Sebastián Giovinco, el mejor jugador de todos los tiempos del equipo canadiense, al que llegó a sustituir.

La misión no era nada sencilla y por tanto la llegada de Pozuelo al Toronto se dio en las circunstancias más fáciles.

De hecho, su fichaje solo finalizó dos días después de que la temporada 2019 de la MLS ya había comenzado, luego de una negociación prolongada con el Genk, que era el mejor de la liga belga y persiguiendo solo el cuarto título de la liga.

Pero sobre todo que llegaba para reemplazar a uno de los mejores jugadores en la historia de la MLS con era Giovinco, quien junto con el centrocampista español Víctor Vázquez hicieron posible que en el 2017 el Toronto FC se proclamase campeón de la MLS Cup.

Nada de eso le generó ningún tipo de presión a Pozuelo, el exjugador del Betis, Swansea City y Rayo Vallecano, quien de inmediato se adaptó perfectamente al sistema de vida en Toronto y sobre todo al fútbol de la MLS, donde al concluir la temporada regular ya fue elegido entre los mejores de la liga.

Todos dentro de la organización no tienen ninguna duda que sin su incorporación, Toronto no estaría en estos momentos a la espera de disputar su tercera final de la MLS en cuatro años.

'Antes de llegar a Toronto, sabía que era realmente importante venir aquí y llegar a la final', declaró Pozuelo a los periodistas.

'Desde el primer día, cuando me reuní con el club por primera vez y el gerente general del Toronto Ali Curtisí me presentó el diseño del proyecto para que Toronto regresará a la Copa MLS, no pensé demasiado mi decisión'.

'Solo quería venir porque pensé que había muchas metas que podíamos lograr y hasta ahora hemos tenido éxito y cumplido con todas las expectativas que nos habíamos marcado', destacó Pozuelo.

El equipo por su parte, con la asesoría de Vázquez, un jugador que también hizo historia con el equipo canadiense al que ayudó a conseguir su primer título de liga, sabía que iba a recibir a un profesional talentoso, con mucha clase dentro y fuera del campo.

'Víctor (Vázquez) nos había dicho a muchos de nosotros antes de llegar que era un buen jugador, un jugador de calidad y lo ha demostrado desde el primer partido que disputó con nosotros', destacó el delantero internacional estadounidense Jozy Altidore, que ha sido uno de los que más se ha beneficiado de las 14 asistencias que dio Pozuelo al concluir la temporada regular.

Altidore admite que no había visto antes a un jugador que pueda moverse por igual por ambos lados del campo y utilizar ambos pies en el manejo del balón.

'Impresiona cómo puede hacerlo y es algo que lo convierte de inmediato en un jugador diferente, que tiene talento, valor, técnica y pasa muy bien el balón', analizó Altidore.

'Nada lo frena, si no le sale bien, lo intenta de nuevo, es una gran persona, posee un espíritu libre que se nota en el campo por lo que su adquisición fue decisiva', aseveró.

Precisamente la ausencia de Altidore por lesión obligó al entrenador del Toronto, Greg Vanney a poner a Pozuelo como un falso nueve y ha respondido en los últimos tres partidos de playoffs con dos goles y dos asistencias.

'Ha sido una gran incorporación ante todo como persona y también como jugador', subrayó Vanney.

'Trae muchas cosas que creo que son importantes en esta liga, como lo hace Nicolás Lodeiro con los Sounders. Es un creador de juego, reconoce dónde están los espacios, y sabe cómo cambiar el ritmo de diferentes maneras'.

Ahora, a las puertas del partido más importante de la temporada para Toronto, Pozuelo quiere ponerle broche de oro con una gran actuación que pueda ayudar al equipo a conseguir el título de campeón de la MLS y ser el segundo jugador español que lo consigue.

De todos modos, el fútbol español tendrá asegurado a un representante como campeón en la final del domingo cuando el centrocampista Víctor Rodríguez también esté presente como reserva de los Sounders.EFE.